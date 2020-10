Kao u holivudskim filmovima: Upoznajte ekipu koja je rasturila na Idea Knockoutu, i to igrom čiji je zadatak deaktivirati bombu iz kovčega

Igra je namijenjena za dva igrača koji se ne natječu jedan protiv drugog, nego zajedno pokušavaju savladati zadatak - deaktivirati bombu. Jedan je na terenu, ali ne zna što treba napraviti, drugi ima znanje, ali je bomba daleko od njega... Razgovarali smo s tvorcima Clockwork Briefcasea, ovogodišnjeg pobjednika Idea Knockouta koji se održao u organizaciji Buga i Hrvatskog Telekoma

Prototip iz 2016. nastao je nakon što je Dlabač s društvom zaigrao popularnu računalnu igru 'Keep Talking and Nobody Explodes'. Pomislili su kako bi bila još bolja kad bi bomba bila stvarna, opipljiva, s puno svjetlećih displeja i ledica. Osmislili su i izradili prototip te su ga provjerili na nizu natjecanja i događanja. I gdje god bi se pojavili, reakcije bi bile fenomenalne. To ih je motiviralo da guraju dalje.

'Uređaj je redizajniran i spreman za proizvodnju', kaže Dlabač. 'Radimo na crowdfundingu i pokrećemo kampanju na Kickstarteru jer vjerujemo da će 'bomba' biti dobro prihvaćena. Ubrzo nakon toga očekujemo da prvi primjerci siđu s proizvodne linije.'

Dlabač i njegova tvrtka Codelab intenzivno se bave razvojem softvera i hardvera već skoro tri desetljeća. Njegova se riječ sluša, naročito kad govori o utjecaju računalnih igara na ljudski mozak, posebice kod djece s teškoćama u razvoju.