Kao u Kurosawinu filmu: Zaigrali smo impresivni Ghost of Tsushima

Labuđi pjev aktualne generacije konzola donio nam je velik broj atraktivnih naslova, uključujući samurajsku eskapadu Ghost of Tsushima. Pitanje je, doduše, koliko je ova saga o osveti i časti zapravo dobra

Nakon što smo se najeli blata i patnje igrajući emocionalno iscrpljujući 'The Last of Us Part 2', sama ideja još jednog osvetničkog pohoda nije nam zvučala kao baš najbolja ideja. Na sreću, već nakon pola sata provedenog u Sucker Punchevom 'Ghost of Tsushima' prisjetili smo se koliko igre ovog tipa mogu biti zabavne.

'Ghost of Tsushima', tim rečeno, ima jako zanimljiv pristup borbi. Glavni lik može uvijek 'napraviti pravu stvar' i stati pred neprijateljsku patrolu tražeći priliku da se bori s najjačim među njima, no također ih može potamaniti napadom iz sjene.

Svaka baza koju oslobodite, svaki ratnik kojem pomognete i svaki komadić prekrasno oslikanog krajobraza koji istražite pruža neizmjerno zadovoljstvo te igraču, zahvaljujući toni opcija, daje suptilnu potvrdu da ste posebni te da sve možete riješiti svojim 'jedinstvenim pristupom'.

Igra vrijedna igranja

Što tiče same radnje, ona vrlo lijepo nadopunjuje kontekst same igre, prije svega zbog dobro pisanih likova. Manjak humora i relativno smrknuti protagonisti, pretpostavljamo, služe kako ne bi uvrijedili uvijek izbirljive japanske recenzente. Vrlo je jasno da je Sucker Punch nastojao skrojiti nešto autentično, mračno i vrlo, vrlo zabavno. Igra je, ruku na srce, i dalje puna bugova koji lome imerziju. Kamera ponekad zna zauzeti najneprikladniji kut tijekom borbe, dok umjetna inteligencija radi jako slabo kada joj se odlučite prišuljati. Konačno, tu je i niz sitnih problema s fizikom, no takve stvari su koliko-toliko očekivane u sandbox naslovima. Na kraju krajeva, sama činjenica da igramo samurajski 'Assasin's Creed' bez mikrotransakcija jako je zadovoljavajuća.

'Ghost of Tsushima' je, bez dvojbe, jedna od najljepših i 'najimerzivnijih' akcijskih avantura za PlayStation 4. Istraživanje otoka Tsushima, putovanje prema osveti i moralne dileme glavnog lika savršeno se uklapaju s predivnim krajobrazima, inspirirajućom glazbom i masivnom količinom kozmetičkih predmeta.

Uostalom – tko zna, možda su traume koje je uzrokovao 'The Last of Us Part 2' poslužile kao dobar temeljac za igru koja nas, unatoč teškim temama, i dalje iz petnih žila nastoji zabaviti.