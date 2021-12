[FOTO] Razgovarali smo s pobjednicima studentskog esport okršaja: 'Do prvog mjesta došli smo kombinacijom taktike i znanja'

Veliko fakultetsko natjecanje u videoigrama privedeno je kraju. Hrvatski Student Esports Tournament nakon dva i pol intenzivna mjeseca ima pobjednike, tim Tehničkog veleučilišta Zagreb, kojima se, pored trofeja, nudi prilika za networking

Zahvaljujući SET-u, studenti su se povezali na natjecanju, a njihovi fakulteti dobili su novi kanal komunikacije. Do ove točke u natjecanju neki od natjecatelja stigli su teže od drugih - zbog velikog studentskog interesa za esportove, neki turniri su prije kvalifikacija, što se prenosilo putem YouTubea i Twitcha, morali sudjelovati na internim kvalifikacijama.

Dva i pol mjeseca izazova

Nakon dva i pol mjeseca natjecanja u Rocket Leagueu, Playerunknown's Battlegroundsima, League of Legendsu, Fifi 21 i Counter Strike: Global Offensiveu, prvo mjesto na natjecanju zauzeli su predstavnici TVZ-a dok su drugo i treće mjesto zauzeli Fakultet elektrotehnike i računarstva te Fakultet organizacije i informatike.

'Do prvog mjesta došli smo kombinacijom taktike i znanja', rekao nam je kapetan ekipe TVZ-a, Luka Markuš. Kako je njihova ekipa jako dobra samo u dijelu videoigara u kojima su se natjecali, nadali su se da će konkurencija izbiti njima najveće prijetnje i to se na koncu i dogodilo. 'Premda je ekipa s FER-a bila izazov, najveća prijetnja bila je ekipa s FOI-ja jer ima jako, jako dobre igrače u League of Legendsu, igri na koju smo i mi računali', zaključio je kapetan tima Tehničkog veleučilišta Zagreb.