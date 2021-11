[FOTO] Kriju tajnu nastanka zvijezda: Što znamo o fascinantnim svemirskim maglicama

Svemirski teleskop Hubble najpoznatiji je po snimkama svemirskih maglica - masivnih struktura sačinjenih od prašine i plina koje kriju mnoge tajne

Prostor među zvijezdama ispunjen je masivnim i fantastično oblikovanim tijelima - nekima od najljepših konstrukcija u cijelom svemiru. Ta fascinantna mjesta nose zajednički naziv maglice.

One su sačinjene od oblaka prašine i plina te mogu biti rodna mjesta mladih zvijezda - kao i uprizorenja njihove propasti. Ponekad su, doduše, i jedno i drugo.

Uglavnom se sastoje od vodika, helija i sitne kozmičke prašine. Ovi oblaci dio su međuzvjezdanog medija sačinjenog od plina i prašine niske gustoće te postoje između zvijezda u praznini svemira. Riječ je o materijalu koji je toliko raspršen da doseže gustoću od 0,1 atoma po kubnom centimetru. Usporedbe radi, kubni centimetar zraka koji upravo udišemo sadrži oko 10 milijuna bilijuna molekula.

Maglice nastaju na mjestima na kojima međuzvjezdani medij postaje dovoljno gust tako da formira oblake. Razloga može biti više - od gravitacije koja je povukla plin i prašinu na jedno mjesto ili smrti zvijezda koje su razbacale svoj sadržaj u okolni svemir. Zbog svoje šarolike prirode maglice se dijele u nekoliko skupina. Zanimljivo je također to što postoje jedna uz drugu - manje zauzimaju djeliće ogromnih oblaka prašine i plina kako bi formirale kompleksne strukture u kojima zvijezde nastaju, žive i umiru.

Emisijske maglice

Emisijske maglice emitiraju svjetlo, a nastaju nakon što intenzivna radijacija zvijezda unutar ili u njihovoj blizini energizira plin. Zvijezdina ultraljubičasta radijacija ispuni plin tolikom količinom energije da ionizacijom izbija elektrone iz molekula vodika. Dok se energizirani elektroni vraćaju iz stanja više u stanje niže energije, emitiraju energiju u obliku svjetla. Rezultat je plin koji doslovno svijetli.

Najbolji primjer toga je maglica Orion, masivna regija u kojoj nastaju zvijezde smještene u zviježđu Orion. Dom je to roja zvijezda koji pak definira njih četiri što se ističu veličinom i znane su pod imenom Trapez. Riječ je o relativno mladim zvijezdama (starima nekoliko stotina tisuća godina), a koje imaju 15 do 30 puta veću masu od našeg Sunca te osvjetljuju cijelu maglicu. Orion sadrži i velik broj drugih mladih zvijezda - najveća je 50 do 100 puta veća od Sunca.

Zračenje i solarni vjetrovi zvijezda unutar emisijskih maglica oblikuju plinovite oblake, stvarajući pećine i stupove koji, s vremenom, mogu proizvesti još zvijezda.