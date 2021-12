[FOTO] Iz Orqe su nam otkrili što ih je u ovoj godini najviše boljelo i zašto će 2022. biti jako dobra za ovu osječku kompaniju

Dok su 2021. proveli 'dovodeći firmu u red', uspješni domaći proizvođači opreme za dronove vide 2022. u znaku razvoja i širenja, a o svemu je više za tportal otkrio direktor Orqe

Otkad su postali dio svakodnevice, bespilotne letjelice neprestano fasciniraju zaljubljenike u tehnologiju i hobiste. Iz dana u dan vidimo sve veći broj maštovitih primjena ove tehnologije, a jedna niša pokazala se kao neočekivan hit. FPV, odnosno kontroliranje leta dronova iz prvog lica donedavno se smatralo dijelom znanstvene fantastike, no danas imamo firme diljem svijeta koje proizvode nosivu opremu sličnu naočalama za virtualnu stvarnost te nam u ruke daju kontrolere vrlo slične onima za videoigre, pomoću kojih možemo voziti male letjelice kao da smo u njima.

Čarolija leta iz prvog lica

Čarolija FPV-a ne seže samo u ideju letenja iz prvog lica - njegova primjena ide puno dalje te se, riječima direktora hrvatskog proizvođača Orqe Srđana Kovačevića, smatra novom atraktivnom nišom u području profesionalnih dronova. Cilj njegove firme je, među ostalim, približiti ovu tehnologiju puno širem tržištu proizvodnjom funkcionalnijih, kvalitetnijih i jednostavnijih uređaja. Današnje tržište, koje Kovačević procjenjuje na oko 100.000 ljudi, ima velik potencijal za širenje, pogotovo tijekom pandemije, zbog koje ljudi uglavnom ne provode vrijeme u velikom društvu, već se bave 'solo' hobijima.

'Naša ideja oduvijek je bila napraviti sve da ovaj hobi postane dostupan što većem broju ljudi. Najveći problem FPV-a je to što, kao prvo, sam hobi duboko seže u domenu 'uradi sam' te time odbija ljude koji bi ga isprobali, ali nemaju tehničko znanje. Kao drugo, to zna biti dosta skupo, pogotovo nakon što hobist shvati da let iz prvog lica nije baš lagan i slupa nekoliko dronova koje nakon toga mora popraviti. Cijelu 2021. proveli smo aktivno razvijajući tehnologiju koja može pomoći u tome', rekao je za tportal Kovačević.

Iz virtualnog u analogno

Kovačević je također spomenuo da je firma tijekom 2021. puno vremena provela u konsolidaciji i unutarnjem uređivanju, no sad su spremni za izazove i aktivan razvoj tehnologije, a ona je, sudeći prema velikom uspjehu Orqinog američkog ureda, sve popularnija.

'Naš glavni cilj, koji smo uspjeli izvesti tijekom 2021., zapravo je napraviti sustav koji korisnika može naučiti sve o letu drona bez njegove kupovine. Riječ je o simulatoru Orqa FPV.Skydive, a on se pokreće smartfonom ili računalom te korisniku koji ima naš kontroler i headset omogućava let malom letjelicom. Nakon što se izvježba i provede nekoliko sati u simulatoru prijelaz na pravi dron postaje istinski užitak', rekao je Kovačević.