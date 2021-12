Znanstvenici objasnili mističnu plavu svjetlost iz dubokog svemira: 'Možda smo otkrili rođenje čvrstog objekta u supernovi'

Znanstvenici kažu da su konačno pronašli objašnjenje za mističnu plavu svjetlost koja je prije tri godine došla iz dubokog svemira. Astronomi su bili iznenađeni kada su 2018. godine ugledali sjajni plavi bljesak koji je stizao iz spiralne galaksije, goleme skupine zvijezda u obliku diska koje imaju spiralne krakove i podsjećaju na oblik vjetrenjače, udaljene oko 200 milijuna svjetlosnih godina, piše Forbes

Fenomen koji je NASA nazvala AT2018 zbio se u lipnju 2018., a viđen je iz zvjezdarnice na Havajima, koja je hitro poslala globalnu poruku ostalim kolegama da usmjere svoje teleskope u određenom smjeru.

Znanstvenici su tada ugledali bljesak stotinu puta sjajniji od supernove, najsjajnije eksplozije koju je čovječanstvo ikada vidjelo.

Djelovalo je kao supernova, no bilo je svjetlije i brže nego kod sličnih događaja. Znanstvenici su se trudili pojasniti pojavu, koja je postala poznata kao brzi plavi optički prolazni prasak (FBOT), "svijetli, kratkotrajni događaj nepoznatog porijekla", no nisu objasnili kako se to dogodilo, a daljnja otkrića samo su ih još više zbunila.

Stručnjaci su tada ustanovili da nije riječ samo o bljeskovima svjetlosti, već i o pulsiranju jakih rendgenskih zraka, sa stotinama milijuna impulsa koji su vodili do samog izvora.

Impulsi su se ponavljali redovito, svakih 4,4 milisekunda tijekom 60 dana, a znanstvenici su uz pomoć impulsa izračunali da X-zrake ne smiju biti promjera većeg od 1000 km i mase manje od 800 sunaca.