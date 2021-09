[FOTO] Hladnoća, led i oluje: Od nje strahuje i NASA, a ovako će izgledati zima na Marsu

Istraživanje Marsa svakim nam danom otkriva nove potankosti o našem tajnovitom susjedu. Znanstvenici iz NASA-e koji vode projekte Ingenuity i Perseverance zabrinuti su za leteći dron koji će iduće godine iskusiti svoju prvu marsovsku zimu

NASA je, bez dvojbe, oduševljena uspjehom letećeg robota na Marsu. Ingenuity je, unatoč poteškoćama tijekom početnih testiranja, uspješno uzletio te obavio planirani zadatak leta u iznimno negostoljubivoj marsovskoj atmosferi.

Za razliku od Zemljine, Marsova atmosfera je zbog niza, bar za Zemljane, nepovoljnih faktora izuzetno mala - veličine oko stotine one našeg rodnog planeta. S obzirom na to da letala poput helikoptera potiskuju zrak da bi se vinuli u nebo, Ingenuity je za Mars morao prirediti daleko jači motor nego što bi mu trebao na Zemlji. Uparimo li ovo s ekstremnim razlikama u temperaturi danju i noću, intenzivnom radijacijom koja do površine dolazi zbog rijetke magnetosfere i konačno - pijeska koji prekriva pet osmina Marsa, letenje na Crvenom planetu težak je posao.