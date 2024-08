Final Fantasy XVI napokon dolazi na PC, demo dostupan danas

Igra je, podsjećamo, do sada bila dostupna samo na PlayStationu 5. PC igrači mogu isprobati što im se sprema tako da pogledaju demo koji je objavljen na Steamu i Epicovoj trgovini, piše Engadget .

Final Fantasy XVI mijenja klasičnu borbu na poteze, odlučujući se za više akcije i hack-and-slash borbe. To je pomoglo da igra postane pristupačnija za one koji ne mare previše za format koji se temelji na taktici, no posve je jasno zbog čega su zagriženi fanovi starijih nastavaka nezadovoljni.

U svakom slučaju, Final Fantasy XVI je zabavan nastavak usmjeren prema akciji koji će zadovoljiti gejmere kojima 'bumersko' igranje na poteze diže kosu na glavi.