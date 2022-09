Bili su prva IT tvrtka u Virovitici, a danas zapošljavaju preko 40 ljudi i očekuju prihod od deset milijuna kuna: Bilo bi lakše da smo krenuli iz Zagreba, ali...

U prošloj godini ostvarili su 8,8 milijuna kuna prihoda, a prema trenutnim procjenama, u 2022. očekuju da će uprihoditi oko 10 milijuna kuna. Od inicijalnih dvoje došli su do preko 40 zaposlenika, a kako nam kažu, svake godine rastu od 10 do 15 posto

Ove godine virovitička IT tvrtka Factory proslavila je deset godina postojanja na poslovnoj sceni. Sve je počelo od razvoja web stranica i mobilnih aplikacija te s pet zaposlenih. Danas ih je više od 40, godišnje rastu od 10 do 15 posto, no problemi s pronalaskom radne snage nisu zaobišli ni njih. O svemu je više za tportal rekao Ivica Horvat, suosnivač i CEO tvrtke Factory. Ispričajte nam nešto o počecima tvrtke - tko su osnivači, koliko je ljudi bilo na početku, je li bilo teško krenuti iz Virovitice u odnosu na Zagreb? Naša priča počela je u Virovitici 2012. godine, kada smo Matej Sudar i ja odlučili pokrenuti IT tvrtku pod tadašnjim nazivom Plava tvornica. Tada smo se primarno fokusirali na razvoj web stranica i mobilnih aplikacija i to je dulje vrijeme bilo područje u kojem smo se pronalazili i željeli razvijati. Odmah smo počeli raditi na nama zanimljivim projektima te smo već u prvoj godini imali suradnju s klijentom iz Australije. S vremenom se naša baza klijenata širila po cijelom svijetu, a tako smo rasli i mi kao tvrtka. Na kraju prve poslovne godine već smo bili na pet zaposlenih (uključujući mene i Mateja), dvije godine kasnije, odnosno 2014., imali smo 10 zaposlenika, dok smo 2016. narasli na 20 zaposlenih. Rast se nastavio kroz sve godine poslovanja, tako da danas zapošljavamo više od 40 ljudi iz cijele Hrvatske. Što se tiče okruženja, svakako je bilo teže krenuti iz Virovitice nego iz Zagreba, jer je tamo ekosustav već bio razvijeniji. Od samih tvrtki pa do fakulteta koji su obrazovali stručni kadar koji je i nama bio potreban, sve je to bilo smješteno u Zagrebu.

Primjerice, kada smo krenuli, bili smo prva IT tvrtka u Virovitici, tako da smo trebali savladati puno izazova i stvarati priču od nule. No znali smo da možemo uspjeti i bili smo ustrajni u tome. Također, od prvog dana iznimno nam je važno doprinositi lokalnoj zajednici, tako da smo sudjelovali u razvoju studijskog programa Programsko inženjerstvo na Veleučilištu u Virovitici, a uvijek rado podržavamo IT scenu na području Slavonije. Tako smo odmah prepoznali važnost Osijek Software Cityja, čiji smo rad podržali, ali se i aktivno uključili otvaranjem ureda u Osijeku. To nam je jako važno i ponosni smo na sve pomake na koje smo direktno ili indirektno utjecali. Koja je vaša primarna djelatnost, tko su klijenti? Otkako smo se specijalizirali za tehnologiju Pimcore, primarno se bavimo provođenjem zahtjevnih digitalnih transformacija poslovanja velikih poduzeća, a fokus nam je na B2B segmentu. U posljednjih 10 godina razvili smo i implementirali rješenja za klijente iz cijelog svijeta - od Hrvatske i Srbije, preko SAD-a, UK-a i regije DACH, pa sve do Kuvajta. Čak 80 posto naših prihoda dolazi iz izvoza, tj. sa stranih tržišta. Ovo su samo neki od klijenata s kojima surađujemo: Krka, Knuth, BAG, RLVD, Kenty Adria, Meddox, Air Serbia, Apsolon i mnogi drugi.

Što je Pimcore? Najjednostavnije moguće objašnjeno, Pimcore je platforma kojom upravljamo, oblikujemo i distribuiramo podatke svih tema i tipova (od podatka o auto dijelovima do podataka o lijekovima) i prikazujemo ih bilo kojim ciljanim korisnicima (zaposlenicima ili kupcima) putem moćnog sustava za upravljanje i personalizaciju sadržaja. Sad možemo pojasniti ove termine: upravljamo - prikupljamo i spremamo podatke na jedno mjesto (slike, atribute, dokumente i sl.)

- prikupljamo i spremamo podatke na jedno mjesto (slike, atribute, dokumente i sl.) oblikujemo - nadopunjujemo, ispravljamo i kontroliramo kvalitetu i točnost podataka, uspostavljamo procese upravljanja podacima unutar kompanija

- nadopunjujemo, ispravljamo i kontroliramo kvalitetu i točnost podataka, uspostavljamo procese upravljanja podacima unutar kompanija distribuiramo - osiguravamo jedno mjesto u organizaciji na kojem se nalaze točni i istiniti podaci u bilo kojem trenutku te preko sustava API ili file exporta podatke šaljemo u druge alate, u i izvan organizacije, po potrebi. Primjena Pimcorea je široka, od napredene višejezične prezentacijske stranice, preko e-commerce rješenja integriranog s ERP-om, WMS-om i ostalim sustavima, do specijaliziranih rješenja poput sustava za upravljanje podacima o proizvodima. Primjeri korištenja su: napredni konfiguratori (npr. Vespin konfigurator motora) gdje se koriste podaci o proizvodima i sustav za upravljanje sadržajem

sustav za upravljanje podacima o proizvodima - npr. IKEA čuva sve podatke o proizvodima u Pimcoreu pa ih šalje na webshop, u kataloge i sl.

napredni poslovni sustavi po mjeri korisnika - primjerice sustav upravljanja procesom nabave proizvoda koji koriste vodeće tvrtke u Hrvatskoj.

Koliko ljudi zapošljavate i gdje? Trenutno zapošljavamo više od 40 ljudi iz raznih dijelova Hrvatske zahvaljujući tome što smo remote-first tvrtka. Imamo timove backend i frontend developera, dizajnera, projektnih menadžera, poslovnih analitičara, kao i ljudske resurse, prodaju, računovodstvo te marketinški tim. Također, redovno održavamo studentske prakse za frontend, backend ili dizajn. Studenti kod nas odrađuju praksu na daljinu uz dediciranog mentora i program prilagođen njihovom znanju. Ponosni smo na činjenicu da je svoje znanje kroz praksu u Factoryju u posljednje četiri godine nadogradilo čak 98 studenata, od kojih su neki postali i zaposlenici tvrtke.