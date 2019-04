Facebook opet ugrozio hrpu korisničkih profila - ovog puta na Instagramu

U priči je nekoliko milijuna lozinki korisnika Instagrama te koje su, eto slučajno, završile pohranjene u običnoj tekstualnoj datoteci

Facebook je u nedavnom diskretnom blogu objavio da je pohranio milijune lozinki korisnika Instagrama u jednoj tekstualnoj datoteci, ostavivši ih izložene ljudima koji su imali pristup određenim internim sustavima društvene mreže. Podsjetimo, ovaj propust dogodio se prošlog mjeseca, no Facebook je tada tvrdio da je riječ o 'nekoliko desetaka tisuća lozinki', sad se ispostavlja da se radilo o 'stotinama milijuna'.

Lozinke su se, naime, trebale pohraniti u enkriptirani format koji dozvoljava web stranicama da potvrde tko ste bez izravnog čitanja, no prema izvješću Krebs on Securityja, velik broj grešaka na sajtovima 'natjerao' je sustav Facebooka da neke lozinke pohranjuje u obliku tekstualnih datoteka - i to još od 2012.. Facebook je problem zabilježio u siječnju, dok je u ožujku rekao da ga je uspješno riješio.

Korisniček Facebook lozinke bile su dostupne velikom broju Facebookovih zaposlenika, s time da Facebook nije pronašao 'dokaze zlouporabe' te je naglasio da lozinke nisu procurile izvan firme. U slučaju da je vaša lozinka bila ugrožena, Facebook će vas kontaktirati te zamoliti da ju promijenite.