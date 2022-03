Europski parlament odlučio: Besplatan roaming u EU-u još deset godina

Europski parlament je u četvrtak potvrdio produljenje besplatnog roaminga u EU-u za još deset godina uz poboljšanje kvalitete usluga

Program 'Roaming like at home', koji građanima EU-a osigurava besplatan roaming na prostoru Unije, trebao se primjenjivati do 30. lipnja ove godine, no sada je s 581 glasova za, 2 protiv i 5 suzdržanih potvrđeno da se produljuje na idućih deset godina uz višu razinu kvalitete usluga.

Zakonom, o kojem su se Parlament i Vijeće usuglasili u prosincu, produljuje se nenaplaćivanje dodatnih naknada za roaming, na snazi od 2017. Korisnici mobilnih telefona i dalje će moći upućivati pozive kada putuju unutar EU-a bez dodatnih naknada.

Europarlamentarci su na plenarnoj sjednici u Bruxellesu podržali i odredbu kojom se zabranjuje smanjenje kvalitete usluga roaminga, npr. prebacivanje veze s 4G na 3G te će korisnici za vrijeme putovanja diljem EU-a će imati istu kvalitetu i brzinu veze koju imaju i u svojoj matičnoj zemlji, a pružatelji usluga bit će obvezni osigurati kvalitetu roaminga sukladnu onoj u zemlji koju korisnik posjećuje.

Veleprodajne naknade za roaming će se smanjiti, a korisnici će dobiti besplatan pristup hitnim službama te će transparentno biti informirani o svim troškovima osnovnih i dodatnih usluga kojima mogu pristupiti.