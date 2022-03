Vizionarka u prvi plan stavlja brigu za ljude i okoliš: 'Uspjeh će u budućnosti ovisiti o empatiji vođa'

Futurologinja Anne Lise Kjaer dolazi na zagrebačku konferenciju Future Tense govoriti o budućnosti upravljanja

„Na Future Tenseu želimo okupiti vodeće ljude hrvatskog gospodarstva, lidere tržišta, donositelje odluka u javnom sektoru te stručnjake kako bismo razmijenili ideje, pronašli zajednički jezik i zajedno radili na stvaranju kreativnih rješenja. Fokusiranjem na inovativne koncepte i prakse, posebno u ovim izazovnim vremenima, radimo pozitivan iskorak prema boljoj budućnosti“, rekla je Manuela Šola, direktorica Komunikacijskog laboratorija, agencije koja organizira konferenciju.

Osim Anne Lise Kjaer, zagrebačka Lauba 8. i 9. lipnja ugostit će još pet renomiranih svjetskih futurologa koji će iznijeti svoja predviđanja o budućnosti poslovanja. To su Daniel Susskind, Mike Bechtel, Ian Yeoman, Daria Dasha Krivonos i Mike Walsh, koji će održati predavanja na teme: The Future of Work and Education, The Future of Technology, The Future of Tourism, A Sustainable Future te The Future of Independent Thinking and Leadership.