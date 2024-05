Nova pravila o digitalnom identitetu: 'Svaki građanin EU-a dobit će besplatan digitalni sef'

Kad smo kod zaštite građana, je li se što mijenjalo po tom pitanju, osim GDPR-a? Kako zaštititi privatnost i osobne i osjetljive podatke; je li to uopće (u potpunosti) moguće?

Potpuna zaštita ne postoji, ali kao društvo trebamo težiti podizanju svijesti građana o opasnostima u digitalnom svijetu. Kad spominjemo zaštitu privatnosti osobnih podataka, prva asocijacija su mjere tehničke zaštite, nakon toga regulatorne mjere poput spomenutog GDPR-a, a tek na zadnjem mjestu svijest je građana o opasnostima i ispravnom ponašanju. Najčešći slučajevi zloupotrebe osobnih podataka događaju se upravo zbog neinformiranosti građana koji olako dijele osobne podatke ili čak vjerodajnice za pristup povjerljivim informacijama. Socijalni inženjering je najveća prijetnja i tu mjere tehničke zaštite mogu pomoći do određene granice, ali ne sasvim.

GDPR je vrlo dobar pravni okvir, ali dosadašnja praksa pokazuje da provedba bez kvalitetnih specijaliziranih tehnoloških rješenja iziskuje jako puno resursa te da građani ne mogu biti sigurni da se s njihovim osobnim podacima doista postupa sukladno zakonu.

Je li Hrvatska prigrlila elektroničke potpise i elektronički identitet?

Nažalost, upotreba elektroničkog identiteta i potpisa u svakodnevnom životu još je uvijek daleko od razine na kojoj bi mogla biti čak i s postojećom infrastrukturom. Iako nismo na začelju među državama članicama EU-a, u usporedbi s npr. skandinavskim zemljama dosta zaostajemo. Razloge možemo tražiti u zakonima RH koji su u nekim stvarima zastarjeli, nedorečeni, pa čak i međusobno konfliktni kad je u pitanju upotreba digitalnih potpisa u svakodnevnom životu.

U kombinaciji s nedostatkom sudske prakse u sporovima vezanim uz digitalni potpis, to dovodi do nerazumijevanja i straha od prihvaćanja digitalno potpisanih dokumenata institucija, kako javnih, tako i privatnih. Na to treba dodati i dosadašnje iskustvo korisnika s kompliciranim procesom ishođenja digitalnog potpisnog certifikata i njegove upotrebe te u konačnici ne treba čuditi to da građani još uvijek nisu prihvatili digitalne potpise kao nešto normalno i svakodnevno.