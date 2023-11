EU govori o 'strateškoj autonomiji', a Musku plaća 'papren' iznos za lansiranje satelita

'Imamo četiri navigacijska sustava Galileo za lansiranje sljedeće godine', rekao je Breton na marginama sastanka s ministrima u Sevilli u utorak. 'I s obzirom na to da Ariane 6 još uvijek neće biti dostupna, prihvatio sam prijedlog Europske svemirske agencije da koristimo SpaceX', pojasnio je.

Lansiranja su zakazana za travanj i srpanj, a svako će u orbitu nositi dva navigacijska satelita Galileo. Europska komisija je razmatrala alternativne opcije za ključne misije do 2024. zbog skupih odgoda Ariane 6 - čije lansiranje još nije odobreno - i povlačenja starijeg sustava Ariane 5.

Izvorni plan bio je lansirati četiri satelita Galileo, koji čine alternativu EU-a američkoj GPS mreži, i to s ruskim raketnim sustavom Soyuz, no to više nije opcija nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Da je Ariane 6 na pravom putu, to ne bi bio problem, jer je njegovo prvo lansiranje bilo zakazano još za 2020. godinu. Ariane 6 razvila je Airbusova i Safranova podružnica ArianeGroup. 'Stalno je bilo odgoda s tom raketom, zbog čega smo morali donijeti određene odluke', rekao je Breton.

No prije nego što se datumi lansiranja SpaceX-a mogu zaključno utvrditi, EU prvo treba dogovoriti sigurnosni sporazum s američkim vlastima koji bi jamčio europskim inženjerima 24-satni pristup najsuvremenijim satelitima Galileo i pravo na povrat tehnologije u slučaju da raketa zakaže i teret se izgubi na moru. 'Govorimo o kritičnim satelitima pa još uvijek pregovaramo s američkom stranom', rekao je Breton.