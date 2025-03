Testirali smo Epomaker Magforce 68: Je li ova tipkovnica pravi izbor za vas?

Najnovija 68-postotna Epomakerova tipkovnica koristi netipičan raspored tipki u kombinaciji s impresivnom konstrukcijom i hall prekidačima

Tržište tipkovnica u posljednje vrijeme sve se više otvara inovaciji na polju prekidača, a vrhunac evolucije, barem u polju cjenovno prihvatljivih modela, odnedavno su elektromagnetske tipkovnice, odnosno one s hall prekidačima. Ove su tipkovnice posebne zato što mogu registrirati različite razine pritiska. Nedugo nakon dolaska prvih jeftinijih primjeraka s ovom tehnologijom, sve veći broj proizvođača nudi svoja rješenja, a među njima je i Epomaker. Ruku na srce, magnetske tipkovnice, bar zasad, ne mogu doseći akustiku i osjećaj tipkanja kao što to mogu napraviti one mehaničke. Međutim to i nije njihov glavni cilj.

Nevjerojatan potencijal, izvrsna konstrukcija Ako vam dosad nije palo na pamet kako bi se ova tehnologija koristila u praksi, zamislite na trenutak tipkovnicu koja ima tipke što, ovisno o dubini pritiska, rade različite stvari. Više se, recimo, nećete morati mučiti pri igranju automobilskih simulacija i utrka - jačina pritiska na tipku određuje koliko daleko lik na ekranu zakreće volan. Ako igrate MOBA igre, lagani pritisak omogućit će vam da ciljate, a pritisak do kraja aktivira izabrani skill i tako dalje. Tipkovnice s hall switchevima nude brojne opcije za gejmere i pokojeg domišljatog novinara ili radnika u home officeu.

Magforce 68, nova tipkovnica iz Epomakera, dolazi s aluminijskim kućištem, monokromatskom estetikom, prekidačima Gateron Magnetic Jade Pro i cijenom od 130 eura. Riječ je, barem na papiru, o izvrsnoj prilici za modificiranje i učinkovit rad. Skraćeni layout rješava se uglavnom funkcijskih tipki i numerike, a cijela se stvar spaja preko USB-C porta i ima munjevitu brzinu odaziva od 8000 Hz.

Nakon dva tjedna svakodnevnog rada s Magforceom 68, stvarno nemam što prigovoriti po pitanju osnovnih funkcija. Radi se o munjevito brzoj periferiji koja ne zauzima previše mjesta na stolu, dolazi s lako izmjenjivim cherry kapicama za tipke te nije pretjerano bučna. Hall prekidači zaista rade ono što sam očekivao od njih, dodajući niz funkcionalnih rješenja za svakodnevan rad i igru, a manjak baterije i USB-C veza garantiraju minimalno kašnjenje za pritiskom prsta i odsutnost bilo kakve brige o eventualnoj potrebi za punjenjem. Također, zbog jednostavnog dizajna, modifikacija izmjenom kapica i dodavanjem posebnog kabela pravi je užitak.

Problemi sa softverom Do stvari kojima se može prigovoriti dolazi se ubrzo nakon što odlučite zagrepsti malo dublje. Epomaker Magforce 68 koristi Epomakerov internetski driver te on nudi zanimljive funkcije, poput tri aktuacije po tipki, aktivacije funkcije nakon otpuštanja tipke, držanja jedne tipke stisnutom sve dok se ne pritisne druga i tako dalje. Problem je to što njihovo programiranje uključuje samo osnovne simbole na tipkovnici, a ne multimedijske tipke (koje se, začudo, mogu mapirati u drugom izborniku). Nadalje, funkcije pozadinskog osvjetljenja, makar mnogobrojne, ne nude mogućost mijenjanja boje osvjetljenja, osim u 'posebnom načinu rada', drugom nazivu za jednobojno i stalno pozadinsko osvjetljenje pojedinih tipki. Tu je i nemogućnost spremanja različitih profila dijela izbornika, a oni su, bar u trenu pisanja teksta, bez obzira na jezik koji sam izabrao, i dalje na kineskom. U razgovoru s Epomakerom doznao sam da će kompanija nadograditi softver i uključiti multimedijske funkcije u napredne opcije za tipkovnicu, no bar zasad softver je definitivno najslabija karika Magforcea 68.