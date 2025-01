Gejmerska tipkovnica za super mekano tipkanje: Isprobali smo Epomaker TH99

Svijet mehaničkih tipkovnica već godinama želi ponovno izmisliti samog sebe. Danas upravo zbog toga imamo proizvode koji zaista pokrivaju većinu potencijalnih niša već nišnog hobija, a najočitija stvar koja zapinje za oko razne su dostupne veličine. Ako ne znate na što mislim i prozreli ste kroz moj pokušaj pisanja zanimljivog početka recenzije još jedne tipkovnice, sve što trebate pogledati je ovaj članak i bit će vam sve puno jasnije. Dakle 65-postotne tipkovnice , 75-postotne tipkovnice , 40-postotne tipkovnice , TKL tipkovnice - sve na neki način pokušavaju smanjiti prostor koji bi zauzele na vašem uredskom stolu, no ono što se rijetko kad zapitamo je koliko je originalan koncept stopostotne tipkovnice zapravo dobar.

Za one kojima je povezivanje Bluetoothom (što jednostavnom kombinacijom tipki možete prebacivati među tri uparena uređaja) i 11 milisekundi odaziva nešto s čime ne mogu živjeti, tu je i 2,4 GHz USB te se, pored mogućnosti spremanja u samu tipkovnicu, koristi za brzu konekciju s munjevitom reakcijom od 1000 Hz i kašnjenjem od samo pet milisekundi . Ako vam ni ovo nije dosta, uvijek možete koristiti USB koji ima latenciju od dvije milisekunde . Sve ovo, u što sam se više puta recenzirajući smartfone mogao uvjeriti, kulminira jednim od glavnih aduta ove tipkovnice - baterijom od 4000 mAh . Nisam siguran što je Epomaker napravio da radi tako učinkovito, no nakon dulje od tjedan dana intenzivnog gejminga i cjelodnevnog tipkanja uz pozadinsko osvjetljenje -baterija je pala za svega trideset posto .

Ruku na srce, ovaj argument također mi donekle pada u vodu jer TH99 ne koristi stopostotni, već 96-postotni layout, no s obzirom na to da sam prošle godine testirao kuriozitete poput TH40, povratak klasičnom dizajnu došao je kao svojevrsno osvježenje. TH99 je bežična gejmerska tipkovnica s relativno klasičnim rasporedom tipki ANSI (ravni enter), s klasičnim (širim) razmakom među tipkama, numerikom, funkcijskim tipkama i svime što moderniji modeli uglavnom bacaju kroz prozor da bi bili manji. Također se radi o modelu koji je napravljen da zadovolji vlasnike Maca i PC-ja, uz jednostavno prebacivanje među načinima rada prekidačem smještenim na stražnjem dijelu.

Akustika i prekidači

Druga stvar koja me jako ugodno iznenadila su prekidači. TH99 stiže s tvornički podmazanim prekidačima Milky Jade, a koji, u kombinaciji s impresivnim peteroslojnim izolacijskim sustavom, pri tipkanju proizvode pahuljast i zagasit klik. Za razliku od dosadašnjih Epomakerovih tipkovnica koje sam dobio na recenziju, TH99 ne dolazi sa zamjenskim prekidačima. Ovakav manevar, ako ni zbog čega drugog, smatram jednim od najvećim minusa jer više njih može otići kvragu ili doći s tvorničkom greškom (kao što je bila situacija s uzorkom koji sam dobio). Nasreću, zbog mogućnosti hot swappinga, uzeo sam pokvareni prekidač i zamijenio ga onime ispod tipke koju nikad ne koristim, pa sam testiranje, a shodno tome i recenziranje same tipkovnice, mogao nastaviti.

Izgled je... zanimljiv

Što se same estetike tiče, dolazi u sterilnoj crnoj i kombinaciji plave, ljubičaste i bijele. Šarenija varijanta, makar neobična, jako dobro rezonira s akustikom tipkovnice i specifično mekim osjećajem tipkanja. Za one kojima ne odgovara nagib, nudi podesive nožice za dva dodatna kuta, kao i gumene gripove koji kako-tako drže cijelu stvar na mjestu. Ovo, napominjem, ne predstavlja prevelik faktor s obzirom na to da je nešto lakša od dva kilograma.