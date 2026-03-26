Dubrovniku uručeno priznanje 'Europski zeleni pionir pametnog turizma 2026.'

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković prisjetio se 2017. godine i početka svoga mandata, kada su ga dočekale loše vijesti da je Dubrovnik prepoznat kao primjer masovnog i prekomjernog turizma koji ubuduće treba izbjegavati.

Dubrovnik je tom titulom nagrađen u studenom prošle godine u konkurenciji još sedam europskih destinacija: Geestlanda iz Njemačke, Ibize iz Španjolske, Laoisa iz Irske, Mariagerfjorda i Rebilda iz Danske, Marmarisa iz Turske te Tartua iz Estonije. U kategoriji velike turističke destinacije iznad 100 tisuća stanovnika nagradu je dobio finski Tampere.

'Prepoznali smo problem i zaključili da problem nisu brojke. One ništa ne znače. Ključ je o rasporedu tih brojki u satu, danu, tjednu, mjesecu i godini. U Dubrovnik su svi dobrodošli, prema uspostavljenim pravilima i regulaciji. Nema održivosti bez jasnih pravila. Samo s jasnim pravilima možemo očuvati naše gradove živima', rekao je Franković.

Frankoviću je priznanje uručila predstavnica Europske komisije Andreea Staicu, koja je poručila da je iskustvo Dubrovnika velik doprinos zajedničkom radu EU-a na održivosti.

'Pokazali ste viziju, ambiciju i posvećenost s kojom ste osvojili naš žiri. Nema sumnje da će u 2026. godini Dubrovnik biti predvodnik prema pristupačnijem i održivom iskustvu za posjetitelje, ali na prvom mjestu imati svoje stanovnike. Titula se dodjeljuje destinacijama s izvrsnim rezultatom u održivom turizmu, a Dubrovnik je to i premašio', izjavila je Staicu.

Nagrada za Europskog zelenog pionira pametnog turizma nasljednik je natjecanja Europske destinacije izvrsnosti (EDEN), kojeg je Europska komisija pokrenula 2007. godine. Prije Dubrovnika titulu su osvajali Grosseto u Italiji 2024., a španjolski grad Benidorm za 2025. godinu.

Priznanje Green Pioneer of Smart Tourism prepoznaje europske gradove koji se ističu izvrsnošću u održivosti, digitalnoj transformaciji, pametnoj mobilnosti, energetskoj učinkovitosti te očuvanju kulturne i prirodne baštine.