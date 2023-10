Dronovi stižu u hrvatske škole: Orqa nam je otkrila detalje o novom programu

Mladima će tako, u sklopu strategije Europske komisije Drone Strategy 2.0 , omogućiti cjelovitu edukaciju i iskustvo upravljanja dronom, od teorije do prakse. Detalje nam je otkrio Dragan Kovačević , projektni menadžer tvrtke Orqa.

A tko će biti predavači? Predavač može biti bilo koji profesor koji je zainteresiran za ovu temu, kaže naš sugovornik, a najčešće su to profesorice i profesori strukovnih predmeta u srednjim školama, zatim profesori fizike, informatike, tehničkog odgoja i slično, no zapravo nema pravila.

Osim standardnog tehničkog priručnika za opremu, kreirali su priručnik za nastavnike te on obuhvaća kompletnu teoriju vezanu uz FPV tehnologiju, scenarije učenja koji će im pomoći u primjeni tehnologije u nastavi, serijal videouputa za korištenje opreme i datoteku za instalaciju simulatora sa školom letenja.

Pomoću simulatora, potreban vam je jedino radio upravljač za let dronom u simulatoru. Nakon savladavanja vještine leta, tranzicija na letenje pravim dronom znatno je jednostavnija jer novi piloti mogu 'nabijati' sate leta u virtualnom okruženju bez uništavanja opreme. Nakon toga, uz dodavanje posebnog radio modula, spojite kontroler pomoću kojeg ste letjeli u simulatoru s pravim dronom i spremni ste za let', pojašnjava naš sugovornik.

A kako to da je Orqa odlučila ulagati u edukaciju mladih, odnosno ući u obrazovni segment? 'Ključni trenutak u okretanju edukaciji bio je kada smo ostvarili uvjete da sve možemo proizvesti kod nas', govori nam Kovačević te dodaje da su shvatili da je ključ u uklanjanju prethodno navedenih barijera.

Kada ispune i taj cilj, bit će, kaže, jedina svjetska kompanija koja prodaje opremu kompletno proizvedenu u EU , odnosno bit će jedina svjetska tvrtka koja može ponuditi opremu što nije 'made in China'. To je posebice važno za američko tržište obrazovanja, koje višestruko nadmašuje ulaganja njihove vlade u primjerice vojnu industriju, a ima određena ograničenja za financiranje javnim sredstvima kada je riječ o korištenju kineske opreme u obrazovne svrhe.

Orqa je trenutno jedina tvrtka koja pod jednim krovom ima objedinjene sve tehnološke blokove i gotovo sve razvija in-house, uključujući konačnu proizvodnju. 'Trenutni dron koji je dio kompleta radi na softverskom protokolu u vlasništvu naše tvrtke, a još nije u potpunosti 'China free', no uskoro ćemo i taj segment potpuno maknuti s kineske tehnologije', najavio je Kovačević.

No da bi uopće mogli predavati temu dronova u školama, dovoljan broj učitelja mora savladati tu vještinu. U svijetu, kaže Kovačević, postoji mnogo programa koji se koriste u nastavi, ali su to većinom 'sistem integratori' koji prodaju različitu opremu, većinom iz Kine, koju integriraju u kvalitetne nastavne programe 'upakirane' kao gotov proizvod.

Mladi Osječani ponose se time što je cijeli njihov proizvod 'made in Croatia'. 'Ta je činjenica jedinstvena prednost u odnosu na našu konkurenciju – naime sva konkurencija koju imamo u području videonaočala i ključnih komponenti za upravljanje dronovima dolazi iz Kine, a mi smo jedina nekineska tvrtka s takvim proizvodima', istaknuo je Jelušić u ranijim razgovorima za tportal.

Sustav Vegvisir

Početkom 2021. s estonskim partnerima osnovali su startup koji razvija napredna rješenja u području 'situacijske svijesti za oklopna vozila'. U toj su specifičnoj niši debitirali sustavom Vegvisir, namijenjenom oklopnim vozilima, čijoj posadi omogućuju vidljivost bojišnice bez izlaska posade iz vozila kako bi se provjerilo okruženje.

To je prvi sustav namijenjen oklopnim vozilima koji za vizualizaciju koristi FPV videonaočale. Riječ je o inovativnim sustavima kamera, senzora i algoritama koji sintetiziraju slike s kamere. Pomoću videonaočala koje se stave na glavu, odnosno kacigu, članovi posade imaju pregled nad mješovitom stvarnosti okruženja, a uz to mogu prepoznati objekte udaljene i do deset kilometara. Oružane snage diljem svijeta njihovi su ciljani krajnji korisnici.

Za 2023. pripremili su, kako su ranije za tportal otkrili iz Orqe, vrlo ambiciozan plan. Primarni fokus im je rast u svim smjerovima, od financijskog do operativnog. Najavili su novu dokapitalizaciju u drugoj polovici 2023. Riječ je o, kako sami kažu, većoj investicijskoj rundi (Series A), a planiraju privući i neke od globalnih VC igrača iz Amerike kao lead investitore.

Popisu planova dodaju i FPV.Pro, prve naočale te vrste na svijetu, a klijenti iz Amerike i Izraela čekaju da im ove godine isporuče prve primjerke. Njihov core business su FPV sustavi, kojima su se u kratkom vremenu nametnuli kao svjetski lider.

'Europsko tržište broji gotovo 500 milijuna stanovništva, a sustavi koji su trenutno u upotrebi su američki i kineski te ne podliježu standardima Europske unije za GDPR. Ono na što u Europskoj uniji možemo biti ponosni je činjenica da smo razinu sigurnosti građana i njihovih osobnih podataka digli na najvišu razinu. Cilj nam je bio razviti proizvod koji će biti sigurnosno nemoguće kompromitirati te da bude usklađen s EU-ovim standardima za GDPR, što ga čini jedinstvenim na tržištu', istaknuo je Jelušić ranije u razgovoru za tportal i zaključio:

'Kao primarno tržište vidimo Hrvatsku upravo zato što ovdje živimo i mi i naše obitelji, kojima želimo najvišu razinu sigurnosti.'