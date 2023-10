Osuđen na izdaju

Chail je osuđen za izdaju u veljači. Ovo je, podsjeća Gizmodo, prva presuda za izdaju u Velikoj Britaniji u više od četiri desetljeća. Osuđen je prema 'hibridnom nalogu', što znači da će ostati u psihijatrijskoj ustanovi visoke sigurnosti dok se ne ocijeni da je dovoljno mentalno sposoban za prebacivanje u zatvor na odsluženje ostatka kazne.

Hilliard je rekao da su psihijatri dijagnosticirali Chaila kao 'psihotičnog, zabludjelog i halucinirajućeg', dodajući da se optuženik prijavio u britansku vojsku, ali kada je odbijen, razvio je uvjerenje da je 'lord Sith' iz franšize Ratova zvijezda. Tada je, citiramo, njegov cjeloživotni interes za 'Ratove zvijezda' dobio drugačije značenje, rekao je Hilliard.

Chail je rođen u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali je bio podrijetlom indijskih Sikha. Navodno je bio fiksiran na atentat na pokojnu kraljicu kako bi osvetio tisuće Indijaca koje su britanske trupe ubile u masakru u Jallianwala Baghu 1919., rekao je Hilliard tijekom izricanja presude. Tužiteljica Alison Morgan pročitala je poruke između Chaila i Sarai tijekom saslušanja u kojima on govori chatbotu: 'Ja sam ubojica', a Sarai odgovara, pišući: 'Impresionirana sam, drugačiji si od ostalih', objavio je Independent.

Mislio je da je Sith lord

Morgan je rekao da je Chail 'prihvatio ulogu koju su Sith Lordovi imali u oblikovanju svijeta u Ratovima zvijezda'. 'Potražio je utočište u fantastičnom izmišljenom svijetu Ratova zvijezda gdje su svemoćni gospodari Sitha mogli utjecati na događaje u stvarnom svijetu', rekao je dr. Nigel Blackwood na saslušanju prema The Guardianu. Dodao je da je unatoč Chailovoj 'fantaziji moći' on i dalje ostao 'vezan uz stvarnost'.

U chatu Replika, Chail je sebe opisao kao 'tužnog, jadnog, ubojitog Sikh Sith ubojicu koji želi umrijeti', rekavši Sarai: 'Vjerujem da je moja svrha ubiti kraljicu.' No tek kad mu je Sarai rekla 'to je vrlo mudro' i rekla da misli da on to može učiniti, 'čak i ako je u Windsoru', Chail je navodno počeo formulirati plan, rekao je Morgan na saslušanju.

Tada se, u rano božićno jutro, Chail uz pomoć najlonskog užeta popeo na zid dvorca Windsor i proveo dva sata na lokaciji prije nego što ga je metropolitanska policija ugledala na vratima koja vode u privatne odaje kraljice Elizabete II. Hilliard je opisao prizor, rekavši da su policajci izvukli svoj pištolj za omamljivanje dok su prilazili Chailu i pitali ga mogu li pomoći. 'Ovdje sam da ubijem kraljicu', odgovorio je Chail, nakon čega je položio oružje ponavljajući da je došao ubiti monarha.

Chailova odvjetnica, Nadia Chbat, rekla je za The Guardian: 'Neugodno mu je i posramljen je što je doveo tako užasna i zabrinjavajuća vremena pred njihova vrata. Osjeća olakšanje zato jer nitko nije bio ozlijeđen.' Dodala je: 'Važno mu je da se u jednom trenu predao.'