Dosta vam je X-a, bivšeg Twittera? Izdvojili smo osam alternativa

Mogao bi biti dobar ako vam nedostaju dani kad su prijatelji objavljivali tvitove bez vrijeđanja. Ali, imajte na umu kako odredbe i uvjeti korištenja Blueskyja navode da je on vlasnik svega što objavite. Osim toga, korisnički račun trenutno možete otvoriti samo uz pozivnicu.

2) Threads

Pokrenut u srpnju ove godine, Threads je stigao bez gomile značajki koje su ljudi očekivali, kao što su emoji, hashtagovi, teme u trendu, pa čak feed za praćenje.

Također, tehnički je dio Instagrama, ne potpuno neovisna platforma, što znači da ne možete izbrisati svoj Threads račun bez brisanja svog Instagrama. Glavna prednost mu je to što je odmah u startu stekao značajnu bazu korisnika, čak i ako se uzme u obzir naknadna korekcija. No na korištenje te mreže morat ćemo ionako još pričekati, s obzirom na to da još uvijek nije dostupan korisnicima u Europi.

3) Spill

Iza ove aplikacije također stoji nekoliko bivših zaposlenika Twittera. Ali, njen je fokus na izgradnji sigurne, raznolike zajednice za 'pokretače kulture', kreatore koji stvaraju memove i druge sadržaje koji prožimaju web.

Osim standardnih dobnih, ne postoje druga ograničenja za prijavu. Aplikacija je još u beta fazi testiranja, pa ćete morati ili dobiti pozivnicu ili se pridružiti listi čekanja.