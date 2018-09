Donacijski program Generacija Next počeo edukacijom više od 50 mentora mladih STEM-ovaca diljem Hrvatske

Moderne tehnologije do nas stižu sve brže i brže. Kako bi mlade generacije pripremio za budućnost ispunjenu tehnološkim i znanstvenim izazovima Hrvatski Telekom održao je radionicu u sklopu donacijskog programa Generacija Next namijenjenu mentorima koji će mladima pomoći pri dovršavanju i ostvarivanju uzbudljivih projekata

U srijedu 12. rujna Hrvatski Telekom je u popodnevnim satima održao radionicu za mentore pod imenom Start Smart with IoT u povodu predstavljanja početka praktične faze ovogodišnjeg donacijskog programa Generacije Next. Generacija Next je program u sklopu kojeg je selekcijom uglednog žirija izabrano ukupno 45 projekata u dvije zadane kategorije, a koji će učenici sa svojim mentorima razvijati ove školske godine.

Donacijskim programom Generacija Next Hrvatski Telekom svake godine sa 700.000 kuna podržava razvoj projekata baziranih na praktičnoj primjeni znanja iz STEM područja (znanost, tehnologija inženjering i matematika). Razvoj tih znanja i iskustvo rada na tehnologijama budućnosti mlade i čitavo društvo priprema na uspješno snalaženje u novom valu tehnoloških promjena.