Dodijeljene državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić"

Predsjednik Odbora za nagrade Zdenko Kovačić istaknuo je kako se Ulipa nagrađuje za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u području radijske komunikacije, radioamaterskih tehnologija i tehničke kulture. Naveo je kako je od 1970. godine djelovao u UKV radnoj skupini Saveza radioamatera Hrvatske, sudjelovao u stvaranju časopisa UKV novosti te se specijalizirao za satelitske komunikacije.

Tijekom Domovinskog rata bio je angažiran kao voditelj Odsjeka za radijske komunikacije MUP-a RH, sudjelujući u organizaciji radijskih sustava i veza diljem Hrvatske. Posebno se istaknuo u amaterskoj radiogoniometriji kojom se bavi od 1981. godine, a značajan doprinos dao je i u radu s mladima te mentorskom djelovanju u tehničkoj kulturi. Za svoj rad primio je brojna priznanja, među kojima se ističu brončana i zlatna plaketa Nikola Tesla te dvije godišnje nagrade "Dr. Oton Kučera".

Dobitnik nagrade Željko Ulip u svom je obraćanju zahvalio na priznanju u ime svih nagrađenih. Istaknuo je kako nagrada predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada u tehničkoj kulturi te postignutih rezultata u radu s mladima i unapređenju nastavnih aktivnosti.

Govoreći o svom profesionalnom putu, Ulip je nagradu posvetio svojim mentorima i nastavnicima, naglasivši kako bez njih ne bi dosegnuo današnje priznanje.

Državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, koja je zajedno s predsjednikom Odbora uručila nagrade, istaknula je kako u vrijeme brzih tehnoloških promjena znanje, kreativnost i tehnička vještina imaju sve važniju ulogu u razvoju društva.

Dodala je kako Hrvatska obrazovanje i znanost prepoznaje kao ključne razvojne prioritete te temelj dugoročne društvene stabilnosti i gospodarskog napretka. Posebno je istaknula važnost modernizacije obrazovnog sustava i razvoja strukovnog obrazovanja, uključujući i reforme koje jačaju tehničku kulturu u osnovnim školama.

Za nagradu je ove godine zaprimljeno ukupno 40 prijedloga, od čega se 31 odnosio na pojedince, pet na udruge i druge pravne osobe, dok su četiri prijedloga bila za nagradu za životno djelo.

Godišnje nagrade u kategoriji pojedinaca dobili su Renata Bradvica iz Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, Renata Čizmin iz Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje u Zadru, Josip Funtak iz Osnovne škole Gustava Krkleca u Zagrebu, Ružica Kamenjašević iz Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo u Rijeci, Ivan Kolarić s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Neno Kuljić iz Osnovne škole Mertojak u Splitu, Tomislav Nikolić iz Zajednice tehničke kulture grada Splita, Biljana Pantoš iz Osnovne škole M. P. Katančića u Valpovu te Nikola Vikić-Topić iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe u Zagrebu.

Nagradu je također dobio student Fakulteta elektrotehnike i računalstva u Zagrebu Toni Brajko.

Godišnje nagrade dodijeljene su četirima udrugama: Akademskom astronomskom društvu iz Rijeka, Fotoklubu Faros iz Starog Grada, Klubu tehničke kulture iz Lipovljana te Udruzi tehničke kulture Galileo Galilei iz Rovinja.

Odbor za dodjelu nagrade čine predsjednik Zdenko Kovačić te članovi Božidar Matijević, Nikola Dmitrović, Dragan Pavelin, Marko Ilijašev, Ante Markotić i Marko Pavić.