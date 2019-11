Koliko je opasno ostaviti smartfon na jastuku da se puni? Evo odgovora

Trebate li mijenjati žarulju ako ne znate je li uključena? Ostaviti smartfon na jastuku da se puni tijekom noći? Kako najbolje ukloniti tost zaglavljen u tosteru? Pogledajte kako postupati u takvim i sličnim situacijama

Uređaji pogonjeni električnom energijom sveprisutni su. Uglavnom znamo kako ih sigurno koristiti, ali nije loše tu i tamo se podsjetiti što treba izbjegavati kako bi izbjegli požare, strujne udare i slične nezgodacije. Evo nekoliko osnovnih uputa.

Gdje i kako sigurno puniti pametni telefon?

Većinu novijih smartfona možete ostaviti uštekane u struju tijekom noći, ali ne i ostaviti ih da se pune na jastucima, dekama i sličnim mekim i zapaljivim površinama i materijalima.

Baterije se, naime, pri punjenju zagrijavaju. Drvena ili staklena površina stola, recimo, rashladit će ju dovoljno kako ne bi bilo problema, no tkanine puno bolje zadržavaju toplinu i moglo bi doći do pregrijavanja, pa i eksplozije. Uz to, u pravilu je uvijek bolje koristiti originalni punjač.