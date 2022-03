Dobra vijest: WhatsApp uskoro uvodi jednu od najpoznatijih opcija na Telegramu

Popularna aplikacija za digitalnu komunikaciju uskoro će dobiti mogućnost izrade anketa

Ankete ovih dana, čini se, možemo pronaći doslovce posvuda - no jedna aplikacija ih je izbjegavala sve dosad. WhatsApp će, prema izvješću WaBetaInfoa, u grupne razgovore uvesti opciju za ankete. Značajka je, doduše, još u ranim stadijima razvoja, što znači da detalji poput datuma izlaska još nisu u cijelosti dostupni.

Mnogi korisnici WhatsAppa vjerojatno neće naći previše svrhe u uvođenju anketa, no The Next Web naglašava da značajka može poslužiti za jako puno stvari poput odlučivanja vremena za sastanak, predlaganje imena kućnog ljubimca ili bilo koji drugi zadatak koji traži ovakvu razinu organizacije.