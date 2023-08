Distopijska simulacija graničara 'Papers, Please' slavi deseti rođendan - i pet milijuna prodanih primjeraka

Iznenađujuće emotivan i neobično zarazan 'distopijski dokumentacijski triler' Papers, Please upravo je napunio deset godina te je službeno dosegnuo pet milijuna prodanih primjeraka, izvještava Engadget . Kako bi proslavili prekretnicu, programer Lucas Pope i njegova tvrtka 3909 LLC objavili su web igru pod nazivom LCD, Please koja omogućuje igračima da prođu kroz određene aspekte izvornog naslova.

Web igra nije jedini način na koji programer slavi uspjeh Papers, Please. Tu je i službeni soundtrack, koji je sada dostupan na Spotifyju i Apple Musicu, dnevnik programera s insajderskim informacijama koje bilježe izvorni prijedlog igre i trgovina koja prodaje predmete s igrinom tematikom. Tamo možete pronaći postere, majice, naljepnice i još mnogo toga.

Od prvog izdanja igre 2013. godine, Papers, Please došao je na više od 40 platformi, kažu iz 3909 LLC, a nedavno je sletio na Android i iOS uređaje. Uspjeh igre također je inspirirao kratki film koji je bio dobro primljen i hvaljen jer je uhvatio duh izvornog materijala. Otkako je napravio Papers, Please, programer Lucas Pope je napravio detektivsku igru Return of the Obra Dinn.