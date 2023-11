Diablo 4 je besplatan na Steamu sve do idućeg tjedna

Zgodno tempirano da se poklopi s lansiranjem ovogodišnje jesenske Steam rasprodaje , Blizzard je najavio besplatni probni tjedan za Diablo 4 - plus popuste na sve verzije igre - od danas do 28. studenog.

Besplatna probna verzija Diabla 4 omogućuje igračima da urone u svijet Sanctuaryja te uključuje potpuni pristup co-op-u i igranju na više platformi, ali postoji jedno veliko ograničenje: napredovanje je ograničeno na razinu 20.

Nejasno je koliko će to vremena u igri uopće proizvesti, s obzirom na to da je Diablo 4 događaj Mother's Blessing također dostupan te, ironično, povećava XP i zlato za 35 do do 27. studenog.