Nije im dugo trebalo: Diablo 4 dolazi na Steam

Bilo je to prilično priznanje za tako visokoprofilnu igru, no problem je što ono nije umirilo fanove, jer iako je Blizzard obećao promjene, ništa značajno nije odmah poništeno, a promjene koje su najviše obećavale i one koje su bile smislene nalazile su se daleko na kalendaru izlaska. Blizzard je još uvijek poništavao aspekte tog izdanja prije nekoliko tjedana, više od dva mjeseca nakon livestreama.

Sve ovo ima potencijal učiniti izdanje Diabla 4 na Steamu vrlo zanimljivim, i to ne nužno na dobar način. Kada je Overwatch 2 debitirao na Steamu u kolovozu, odmah je bio zatrpan negativnim recenzijama korisnika: u samo jednom danu njegova je ocjena pala na 'pretežno negativnu', a u roku od još nekoliko dana nosio je sumnjivu krunu 'najgore ocijenjene igre na Steamu.' Naravno, to ne znači da je to najgora igra po bilo kojem mjerilu, pa čak ni 'loša': postoje opravdani problemi s njom, naravno, ali to je također odraz frustracije igrača svime od glavobolja s pronalaženjem partnera do mikrotransakcija, ponašanja drugih igrača, Activisionovog postupanja prema svojim zaposlenicima i na koncu - posljedicama gejmerske dosade.