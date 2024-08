Da nije bilo ovog pisma pred Drugi svjetski rat, svijet bi izgledao puno drugačije

Veliki fizičar kasnije je to pismo nazvao najvećom greškom u svom životu jer je njime pokrenuo eru atomskog naoružanja. No u vrijeme pisanja mnogo je razloga govorilo u korist onoga što je stajalo u njemu, a rezultiralo je pokretanjem Projekta Manhattan te bombardiranjem Hirošime i Nagasakija.

Utrka s Njemačkom

'Najnovija saznanja u nuklearnoj fizici vjerojatno upućuju na to da uran može biti pretvoren u novi i važan izvor energije. Ta energija može biti upotrijebljena za izgradnju ekstremno moćnih bombi', piše u uredno otipkanom pismu velikom američkom predsjedniku u predvečerje početka Drugog svjetskog rata.

Einsteina je na pisanje potaknula njemačka zabrana prodaje urana iskopanog u okupiranoj Čehoslovačkoj, iz čega je zaključio da nacisti smjeraju nešto veliko i opasno. Upozorenje Rooseveltu bilo je okidač za početak utrke s Njemačkom u razvoju atomskog naoružanja i pokretanje Projekta Manhattan, vrijednog tadašnje dvije milijarde dolara, a predvodio ga je fizičar Robert Oppenheimer.

Razlog zbog kojeg se sada opet govori o Einsteinovom pismu jest najava aukcijske kuće Christie's u New Yorku da će dva lista papira sa zlokobnim sadržajem biti 10. rujna ove godine ponuđena na aukciji, a očekuje se da će postići cijenu od najmanje četiri milijuna dolara. Riječ je zapravo o jednom od dvaju nacrta legendarnog pisma, i to onom kraćem, a koji je danas dio zbirke suosnivača Microsofta Paula Allena. Detaljnija verzija, dostavljena u Bijelu kuću prije 85 godina, nalazi se u zbirci predsjedničke knjižnice Franklina Roosevelta u New Yorku.

Priča o atomskoj bombio počela je Einsteinovim pismom?

Znanstvenici se danas praktički jednoglasno slažu u mišljenju da priča o atomskoj bombi kojom je okončan Drugi svjetski rat počinje baš Einsteinovim pismom. Naime njime je izravno pokrenuta predsjednikova akcija, što je bilo prvi put da je američka vlada bila neposredno financijski uključena u neko znanstveno istraživanje. Jasno, ponajprije zbog predviđanja da se svijet nalazi pred najstrašnijim ratom u povijesti.

Nije neočekivano to da je pismo oca teorije relativnosti odavno postalo dio popularne kulture, posebno nakon kraja rata 1945. Uostalom, spominje se i u filmu 'Oppenheimer', u sceni razgovora voditelja Projekta Manhattan s fizičarem Ernestom Lawrenceom. Svemu tome pridonosi i Einsteinova pomalo mitska reputacija čovjeka za kojeg znamo da je umnogome definirao svijet koji poznajemo, a čije ideje malo tko doista razumije.

Takvim ga je prikazao i film jer je stalno prisutan na periferiji glavne priče, ne izravno nego kao pokretač, osim kad mu odleti šešir i otkrije slavnu raščupanu sijedu kosu, nakon čega slijedi finalni dijalog Oppenheimera i Einsteina, za koji mnogi znanstvenici smatraju da je nevjerodostojan.