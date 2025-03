Najstariji natpis na runama star je oko 2000 godina i možda ga je pisala žena

No to je pismo uglavnom bilo povezivano sa srednjim vijekom, sve dok 2023. nije predstavljeno otkriće pronađeno dvije godine ranije, natpis na runama iz istočne Norveške, a one sežu u vrijeme prije dvije tisuće godina.

Riječ je o dosad najstarijem poznatom natpisu na tom pismu te se trudom znanstvenika otkrivaju njegove tajne.