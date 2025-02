Ako su vam basnoslovne cijene ugrozile čokoladnu ovisnost, evo što kriviti

Naime, baš taj fenomen ugrozio je uzgoj kakaovca u zapadnoafričkim zemljama na koje otpada oko 70 posto globalne proizvodnje. Dovelo je to do smanjenja uroda, a onda posljedično do eksplozije cijena te sirovine koja nam služi da zasladimo život. Posljednjih godina uzgajivači se bore s vrućinom, bolestima i neuobičajenim kišama, i sve je to utjecalo na njihov glavni proizvod.

Zato je cijena kakaovca na burzi u New Yorku već mjesecima iznad 10 tisuća dolara za metričku tonu, rekord je zabilježen sredinom prosinca 2024., s 12.565 dolara po toni. Za usporedbu, prije samo pet godina cijena je bila oko 2500 dolara, desetljećima se kretala između 2000 i 3000 dolara.