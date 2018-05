Caritas zaposlio dva robota koji pomažu osobama s invaliditetom

Medicinskih sestara je u Njemačkoj sve manje, a broj ljudi kojima treba pomoć je sve veći. Roboti EDAN i Rollin' Justin stvoreni su kako bi u svakodnevnom životu pomogli ljudima s teškim invaliditetom

Dva specijalna robota dio su projekta SMiLE (Service Robotics for People in Life Situations with Restrictions, odnosno Uslužna robotika za ljude s ograničenjima). Projekt je državno financiran, a cilj mu je stvoriti različite koncepte sustava za pomoć ljudima s invaliditetom, kao i onima kojima je potrebna posebna njega.