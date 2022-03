Čak 200 novih korisnika po minuti: Pogledajte kako je nekad zaboravljeni LinkedIn osvojio generaciju Z

Od relikvije iz devedesetih do jedne od rijetkih društvenih mreža koje ne potresaju skandali, LinkedIn je napravio nekoliko ključnih poteza koji će ga, uz malo sreće, učiniti relevantnim generaciji Z

Statistika prema kojoj se na LinkedInu svake minute objavljuje 4500 novih poslovnih oglasa te da u to vrijeme šest ljudi dobije posao polako preoblikuje imidž društvene mreže za koju velik broj mladih niti ne zna. LinkedIn se, tim rečeno, s opravdanjem može nazvati mnogim imenima, no cool definitivno nije jedna od njih, piše Guardian .

TikTok i Instagram trenutni su kraljevi komunikacije, Facebook ima hrpu korisnika, a Twitter je mjesto na kojem novinari provode preveliku količinu svojeg slobodnog vremena, što LinkedIn ostavlja u vakuumu. Dobra strana priče je to što LinkedIn nije zahvatio val upozorenja na opasnost od društvenih mreža.

Kompanija je skoro potpuno eskivirala negativne komentare, a s druge strane svi znaju da Zuckerberg neprekidno špijunira svoje korisnike - do te mjere da ga se ismijava u mimovima i skečevima. Većinu špijuniranja i praćenja na LinkedInu provode pak sami korisnici zbog provjere profila ili špijuniranja nekog koga su upoznali ili vidjeli na Tinderu.

Tome također pomaže činjenica da vas LinkedIn ne mora pratiti po cijeloj stranici, aplikaciji ili internetu da bi zaradio. Stranica monetizira vaše aktivnosti naplaćivanjem značajki poput mogućnosti kontaktiranja sa strancima, aktiviranja značajki za head hunting i naravno - oglasa koji reklamiraju otvorena radna mjesta.

Poslovno ozbiljni

Tu, doduše, dolazimo do priče o generaciji Z, skupini ljudi koja želi drugačiji pristup radu te polako vrši pritisak na LinkedIn da promijeni koncept stranice te se okrene videu i novih značajkama što privlače mlade ljude. Mogu li to postići bez privlačenja gomile s vilama i bakljama, one koja godinama proganja ostale društvene platforme? Objave na LinkedInu prilično su različite od onih na ostalim stranicama - čak do te mjere da postaju popularne na drugim stranicama. Reddit, primjerice, ima subreddit posvećen isključivo objavama na LinkedInu.

Poslovna ozbiljnost je u neku ruku najveći adut LinkedIna. Riječ je, na koncu, o poslovnoj društvenoj mreži na kojoj korisnici uglavnom cenzuriraju sami sebe kada je u pitanju trolanje ili zlostavljanje, što LinkedInovim moderatorima posao čini puno jednostavnijim. LinkedIn ipak ima još jedan izazov, a to je komunikacija s različitim generacijama koje imaju drugačije načine komunikacije - bumerima, milenijalcima i odnedavno generacijom Z.

Generacija Z odrasla je uz TikTok i Snapchat te ima veći afinitet za videosadržaj, a koriste ga i u profesionalne svrhe. U intervjuu za Wall Street Journal LinkedInov direktor Ryan Roslansky objasnio je načine na koje mora promijeniti stranicu.