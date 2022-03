Sukob Rusije i Ukrajine mogao bi promijeniti cijeli internet, stručnjaci upozoravaju: Posljedice bi bile opasne

Cijeli se svijet u jeku sukoba Ukrajine i Rusije našao u eri bez presedana. Posljedice za digitalnu sferu, odnosno internet, po mnogima bi mogle dovesti do njegova sloma

Mogućnost splinterneta

Mnogi su odsijecanje Rusije od interneta nazvali opasnim pozivima na nešto što zovemo splinternet - pri čemu bi razne zemlje imale različite verzije interneta. Veliki kineski vatrozid najbolji je primjer nastojanja države da stvori svoj web.

Sličnu situaciju imamo i u Iranu, u kojem se internetske aktivnosti nadgledaju te je vanjska komunikacija ograničena na državnog teleoperatera Telecommunication Company of Iran. Rusija je već neko vrijeme eksperimentirala s internetom koji zovu Runet, a temeljen je na već postojećim strukturama te nije napravljen od nule, kao što je to slučaj s onim u Kini.

Ruska je vlada 2019. objavila da je isprobavanje sustava bilo uspješno. U to vrijeme malo je ljudi razumjelo zašto to rade, no danas - u kontekstu invazije na Ukrajinu - sve 'ima puno više smisla', rekao je Alan Woodward, profesor i računalni znanstvenik na Sveučilištu u Surreyju.

Ruski su pružatelji usluga tijekom testiranja trebali prekonfigurirati internet unutar granica tako da radi kao divovski intranet - privatna mreža web stranica koje ne komuniciraju s ostatkom svijeta. Inicijativa je uključila ograničavanje točaka na kojima se ta ruska verzija može spojiti s globalnim internetom. Rusija u ovom trenu opet testira ove sustave - u poruci pružateljima usluga ruska vlada tražila je da pojačaju sigurnost i spoje se na DNS servere u samoj državi.

Datum dovršavanja ove mjere je 11. ožujka, što znači da će se Rusija vjerojatno odmah odspojiti s interneta. Woodward na ovo gleda kao na još jedan test spremnosti: 'Ovo se više tiče Rusije koja pozive operatere da izrađuju lokalne kopije DNS-a, internetskog imenika, te da ugrabe lokalne verzije softvera trećih strana koji stižu sa servera izvan Rusije - poput Javascripta.'

Rusija je od objave tog memoranduma poricala da se odspaja, napomenuvši da se samo priprema zaštititi svoje stranice od kibernetičkih napada. James Griffiths, autor knjige 'The Great Firewall of China', kaže da će 'netko jako uskoro izvući utikač'. 'Odsijecanje Rusa od interneta znači da će svi konzumirati isključivo sadržaje koje odobrava Kremlj', naglašava. Griffiths se ne bi iznenadio ako odspajanje stupi na snagu 'sljedećih tjedana ili mjeseci'.

Posljedice odspajanja?

Abishur Prakash, autor knjige 'The World is Vertical: How Technology is remaking Globalisation', smatra da konflikt Rusije i Ukrajine pretvara internet iz 'globalnog sustava koji koristi cijeli svijet' u nešto razdvojeno.

'Različiti dizajni interneta nastaju zbog geopolitike. Nastaje nov krajobraz u kojem su nacije ili odsječene ili se same odspajaju, razvijajući vlastite alternative. Globalni mostovi poput društvenih mreža desetljećima su stvarali spojnu točku i sad ih se polako ruši', ističe. Prema Jamesu Griffithsu, nova podjela dogodit će se između Zapada i Kine, odnosno Rusije.

'Fang Binxing, poznat kao osnivač kineskog vatrozida, posjetio je Rusiju 2016. kako bi im pomogao u onome što rade i stvorio rusku verziju vatrozida, vrlo sličnu onoj u Kini.' Rusija u ovim trenucima opet gleda prema Pekingu u jeku pritiska međunarodnih kompanija koje povlače usluge i proizvode. 'Dok se ruska ekonomija odsijeca od one globalne, oni se okreću Kini. Ovisit će o Kini više nego ikad u povijesti.'