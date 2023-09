Brzorastuća zagrebačka IT tvrtka: 'Zaposlenike gradimo tako što u njih ulažemo'

Zlatko se pak poziva na Roberta C. Martina , poznatog i pod nadimkom Uncle Bob, a koji je rekao da danas gotovo sve ima ili koristi softver, od zrakoplova i automobila do detektora dima. Zahtjeve za izradu i sam softver napisali su ljudi.

Održiva modularna rješenja

Od samih početaka nude, kažu, ono što i sad: integracijske usluge i usluge razvoja produkata, uglavnom za enterprise klijente. 'Želimo naglasiti da razvijamo rješenja koja su održiva, modularna, rješenja koja zadovoljavaju industrijske standarde te su osmišljena i implementirana sukladno standardima clean codea i clean architecturea, minimizirajući tzv. tech debt', ističe Zlatko.

Svoje produkte razvijaju u domeni automatizacije, a cilj im je plasirati ih u narednom periodu na tržište. Što je pritom s konkurencijom?

'Pokušavamo se ne uspoređivati. Okrenuti smo sebi, svojim klijentima, industrijama u kojima radimo i poslu kojim se bavimo. Na hrvatskom tržištu ima izuzetnih IT kompanija koje mogu biti uzor i čiji rezultati služe kao poticaj da se još više trudimo i pokušamo ostvariti zadane ciljeve. Smatramo da je pogrešna teza koja u posljednje vrijeme vlada tržištem - da je uspjeh u IT-ju zagarantiran jedino produktivizacijom - jer imate odličnih sistem integratora i IT agencija za razvoj koje imaju dugogodišnje ugovore sa svojim klijentima', ističe Zlatko.

'Poslodavac zaposlenicima mora omogućiti poticajno okruženje'

Vode se sloganom 'Building people and software', a žive li ga doista?

Zlatko se u poslu, kaže, vodi rečenicom Reda Adaira: 'If you think that hiring professionals is expensive, try hiring amateurs' (Ako mislite da je zapošljavanje profesionalaca skupo, pokušajte zaposliti amatere). 'Naravno, profesionalci ne nastaju sami od sebe - poslodavac im treba omogućiti poticajno okruženje u kojem će rasti', ističe.

U Leapwiseu su, kažu, svjesni toga da trebaju poticati, educirati i razvijati zaposlenike ako žele biti autoriteti u svom području.

'Bez kvalitetnih zaposlenika nema ni kvalitetnog rješenja ni zadovoljnih klijenata, a fakultetsko obrazovanje samo je početak cjeloživotnog usavršavanja, posebno ako želite biti profesionalka ili profesionalac u ovoj industriji', kaže Mirna.

Otuda i slogan 'Building people and software'; potiču zaposlenike na edukaciju, a ulaganje u osobnu i profesionalnu izgradnju svakog člana tima obvezna je stavka u budžetu Leapwisea.