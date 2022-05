Brze postavke, pristup za goste... Znate li za ove tajne Androida?

Android nudi velik broj opcija koje pružaju korisnicima mogućnost uređivanja rada uređaja po njihovoj mjeri

Stvar koju mnogi ne vole na Androidu je pristup brzim postavkama koji zahtijeva dva povlačenja prstom za prikaz više od jednog reda opcija - i kad to napravite, dobivate dvije stranice postavki. Nasreću, moguće je natjerati nužne opcije u prvi red - samo pritisnite na olovku i nakon toga uredite najviši red dodajući korisne stvari poput fokusa ili prebacivanja na tamni način rada .

Kameru je na Androidu moguće učitati dvostrukim pritiskom na tipku za paljenje. Nakon što uđete u aplikaciju tipka za pojačavanje i stišavanje zvuka poslužit će vam kao kontrola zuma. Ova je značajka jako korisna ako se nađete u situaciji da morate jako brzo doći do funkcije kamere.

Ako želite instalirati aplikacije na telefon, a nije vam pri ruci, sve što trebate napraviti je ući u trgovinu Google Play na računalu i odabrati program koji želite instalirati. Nakon što to učinite aplikacija će se automatski instalirati. Ako ste vlasnik nekoliko uređaja s istim računom, ne brinite - moći ćete birati smartfon, tablet ili TV na koje ih želite instalirati.

Programi na lock screenu ili zaključanom ekranu mogu biti izbrisati bez bojazni da ćete time izbrisati aplikaciju. Da biste to napravili, odite u postavke notifikacija i pronađite App Settings , odnosno postavke aplikacija. Tamo ćete vidjeti listu aplikacija i samo izaberite prekidačem koje ćete staviti na zaključani ekran. Ako želite urediti postavke podsjetnika za te aplikacije, možete pritisnuti na njihovo ime.

Premda usluga Find My Device pomaže pri pronalaženju izgubljenog pametnog telefona, nudi i dodatne opcije poput mogućnosti onesposobljavanja uređaja ili reprodukciju zvuka kako biste ga lakše pronašli u svojoj blizini. Appleov operativni sustav ide malo dalje dodajući opciju za prikaz telefonskog broja ili neke druge poruke na ekranu, a koja će, nadamo se, uskoro postati dostupna i na Androidu.

Uredite pristup za goste

Ako drugoj osobi želite dati malo više pristupa uređaju, i za to postoji opcija. Štoviše, toj osobi možete i posuditi telefon bez bojazni da će čačkati po vašim aplikacijama, podacima, porukama i postavkama. Sve što trebate napraviti je otići u postavke za više korisnika, odnosno Settings > System > Advanced > Multiple Users i uključiti ih. Možete uključiti i mogućnost dodavanja korisnika sa zaključanog ekrana.

Nakon toga ulaskom u brze postavke izaberite korisničku ikonicu i stavku za dodavanje gosta. Telefonu će malo trebati za prebacivanje na novi račun te će maknuti sve osobne račune poput e-maila, no dozvolit će pozive, mape i surfanje webom. Na izboru će također biti samo osnovne aplikacije za Android, što znači da se nećete morati brinuti oko potencijalnih uljeza na vašem Facebooku ili Twitteru.

Uključite štednju baterije

Android nudi izvrsnu kontrolu nad radom baterije. Ne samo da možete automatski gasiti i paliti mod za štednju baterije, već možete uključiti značajku prilagodljive baterije (Adaptive Battery) koja joj produljuje život ovisno o uobičajenom korištenju. Također možete urediti vrijeme aktivacije moda za čuvanje baterije te ga aktivirati kad dođete do određenog postotka.

Utišajte notifikacije

Vaš će se telefon u osnovnim postavkama oglasiti svaki put kad netko komentira vašu objavu na Instagramu, lajka vaš tvit ili vam pošalje e-mail - čak i u 3 ujutro. Ako vam treba malo odmora od toga, aktivirajte način rada 'ne smetaj' (Do not Disturb). Značajka se nalazi u postavkama zvuka, odnosno Sounds or Notifications.

Ako je uključite, utišat ćete sve od dolazećih poziva do obavijesti, a možete je aktivirati i u određenom dijelu tjedna. Ako se brinete zbog hitnih poziva, uvijek možete dozvoliti nekim kontaktima i aplikacijama da kontaktiraju s vama njihovim dodavanjem na listu izuzetaka.