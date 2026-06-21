Bojana i Marko nova su TV lica i jučer su imali prvi radni dan: Sada je otkriveno tko su

Kako je priopćilo Udruženje novinara Srbije (UNS), ovo je prvi slučaj da u Srbiji vijesti na televiziji s nacionalnom frekvencijom čita AI spiker, a ne osoba. No važno je napomenuti da gledatelji prije emitiranja nisu dobili službenu napomenu da je riječ o ‘voditeljima‘ generiranim pomoću umjetne inteligencije.

Iz TV Hepi su kazali novi virtualni prezenteri nemaju zadatak zamijeniti novinare, urednike niti ostale medijske radnike. Kako ističu, njihovo uvođenje služi isključivo modernizaciji prezentacije sadržaja i podizanju učinkovitosti u samoj produkciji.