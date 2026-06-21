spikerski dvojac

Bojana i Marko nova su TV lica i jučer su imali prvi radni dan: Sada je otkriveno tko su

V. B.

21.06.2026 u 19:15

Bojana Filipović
Bojana Filipović Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
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Bojana Filipović i Marko Popović, spikeri koje je generirala umjetna inteligencija, a jučer su prvi radni dan imali na srpskoj TV Hepi

Kako je priopćilo Udruženje novinara Srbije (UNS), ovo je prvi slučaj da u Srbiji vijesti na televiziji s nacionalnom frekvencijom čita AI spiker, a ne osoba. No važno je napomenuti da gledatelji prije emitiranja nisu dobili službenu napomenu da je riječ o ‘voditeljima‘ generiranim pomoću umjetne inteligencije.

Iz TV Hepi su kazali novi virtualni prezenteri nemaju zadatak zamijeniti novinare, urednike niti ostale medijske radnike. Kako ističu, njihovo uvođenje služi isključivo modernizaciji prezentacije sadržaja i podizanju učinkovitosti u samoj produkciji.

'Iza svake objavljene informacije i dalje stoje novinari, urednici i stručni timovi koji sadržaj pripremaju, provjeravaju i uređuju u skladu s profesionalnim i etičkim standardima. Vjerujemo da budućnost medija podrazumijeva suradnju ljudi i tehnologije. Zato inovacije uvodimo promišljeno, transparentno i odgovorno, s jasnim ciljem da budu u službi kvalitetnijeg informiranja javnosti', tvrde s te televizije, javlja Nova.rs.

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