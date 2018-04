Bill Gates upozorava: Čeka nas velika financijska kriza!

Suosnivač Microsofta uvjeren je kako se trebamo pripremiti za novu krizu. Ipak, inovacije i kapitalizam poboljšat će uvjete življenja ljudima diljem svijeta, uvjeren je softverski milijarder

Suosnivač Microsofta Bill Gates uvjeren je kako se trebamo pripremiti za novu. Tijekom događanja Ask Me Anything na servisu Reddit pitali su ga hoće li SAD u bliskoj budućnosti iskusiti krizu poput one iz 2008.

'Da. Teško je reći kad ali izvjesno je kako hoće', bio je izravan Gates. 'Srećom, prošlu smo progurali razmjerno dobro. Warren (Buffet) je govorio o tome, a on se daleko bolje razumije u to područje nego ja', dodao je.