Bill Gates se ne slaže sa Muskovim podzemnim tunelima, no ovo obožava

Suosnivač Microsofta nedavno je dao jasni stav o tehnološkim novitetima koje Elon Musk nastoji popularizirati putem svojih futurističkih kompanija Tesla i The Boring Company

Bill Gates sudjelovao je u poznatoj raspravi na Redditu pod imenom Reddit AMA. Reddit AMA, odnosno Reddit Ask Me Anything svojevrsni je otvoreni pisani forum između poznate osobe ili stručnjaka i svih posjetitelja koji tijekom nekoliko sati, koliko traje događaj, gosta mogu pitati bilo što. Ako je pitanje dovoljno zanimljivo, gost će odgovoriti, posjetitelji će glasati da je pitajnje dobro, a svi ostali će na kraju priče moći pročitati najzanimljivija pitanja i odgovore cijelog razgovora.

Ova jedinstvena metoda pokazala se ispravnom više no jednom, čemu svjedoči i Bill Gates koji je vrlo česti sudionik ovakvih digitalnih rasprava. Nakon što je korisnik pitao Gatesa zbog čega Gates Foundation ne obraća pažnju na prijevoz, Gates je odgovorio da privatni sektor 'već jako dobro nagrađuje inovacije u ovom polju' te je pokazao velik entuzijazam za porast interesa javnosti za električna samovozeća vozila.