Bill Gates ima nekoliko upozorenja: 'Električni zrakoplovi ne mogu spasiti planet'

Gates je u najnovijoj knjizi opisao niz ključnih stvari na koje se čovječanstvo mora usredotočiti ne bi li izbjeglo neminovnu ekološku katastrofu

Milijarder i filantrop Bill Gates ne samo da voli čitati knjige, već ih je nekoliko i napisao. U nedavno izašlom uratku pod imenom 'How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need' bivši direktor Microsofta govori o obnovljivim izvorima energije, tehnologiji koju koristimo i opcijama koje su nam raspoložive.

Premda prva ideja potpunog prelaska na električni pogon zvuči dobro, valja naglasiti da je ona skupa i trenutno neiskoristiva na masovnom transportu. Gates kao primjere ističe električne zrakoplove i električne brodove. U razgovoru s Warrenom Buffetom spomenuo je učinkovitost goriva - gorivo zauzima 30 do 40 posto sveukupne mase suvremenih zrakoplova, s time da za jednaku količinu energije treba oko 35 puta više baterija.