Bijela kuća povjerila istragu o NLO-ima pomalo kontroverznom znanstveniku s Harvarda

'To je poput detektivske priče. Jako je zabavno sve dok ne obraćate previše pozornosti na kritičare', rekao je Loeb u razgovoru za AP .

Loeb, kozmolog koji se bavio istraživanjem crnih rupa i do 2020. godine vodio Odsjek za astronomiju na Harvardu, predvodit će novo znanstveno savjetodavno vijeće zaduženo za istraživanje podrijetla misterioznih svjetlećih kugli i drugih objekata koje su posljednjih godina prijavljivali pripadnici američke vojske. Vijeće će izvješća podnositi novom panelu White House za UAP, osnovanom u sklopu inicijative predsjednika Donalda Trumpa za deklasifikaciju većeg broja informacija o toj temi.

Avi Loeb, astronom s Harvarda poznat po teorijama o mogućim posjetima izvanzemaljske inteligencije, imenovan je na čelo skupine vanjskih znanstvenika koja će proučavati sigurnosne rizike povezane s neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP), objavio je AP.

Posljednjih deset godina Loeb traga za dokazima postojanja inteligentnog izvanzemaljskog života. Pozornost javnosti privukao je 2017. godine, kada je ustvrdio da bi međuzvjezdani objekt Oumuamua mogao biti tanko 'svjetlosno jedro' odvojeno od izvanzemaljske letjelice, a većina znanstvenika smatrala je da je riječ o kometu ili komadu leda.

Takve teorije donijele su mu potporu u dijelu zajednice koja se bavi fenomenom UFO-a, ali i česte sukobe s kolegama. Dio astronoma optužuje ga da iznosi senzacionalističke tvrdnje bez dovoljno dokaza te da svoje zaključke često predstavlja javnosti prije nego što prođu znanstvenu recenziju.

Kritičari ipak postoje - i nisu sretni

Astrofizičar Steve Desch sa Državnog sveučilišta Arizona, jedan od Loebovih kritičara, smatra da on koristi pogrešne metode kako bi došao do zaključaka o izvanzemaljskom životu te da njegovo imenovanje dovodi u pitanje vjerodostojnost cijelog projekta.

Loeb odbacuje kritike, tvrdeći da njegovim protivnicima nedostaje mašte za razmatranje novih ideja. Ističe da će radu za Bijelu kuću pristupiti polazeći od pretpostavke da su prijavljene pojave ljudskog podrijetla, promatrajući ih prije svega kroz prizmu nacionalne sigurnosti.

Tim iz snova

U timu koji je sam odabrao nalazi se više od deset znanstvenika i aktivista. Među njima je umirovljeni kontraadmiral Timothy Gallaudet, a on je ranije tvrdio da postoje UAP-i kojima upravlja 'neljudska inteligencija' te da su Sjedinjene Države pronašle srušene letjelice. Pridružio im se i poduzetnik Ben Lamm, milijarder koji radi na projektima oživljavanja izumrlih vrsta.

Nakon prvog sastanka, održanog prošlog mjeseca, Loebov tim zatražio je od Ministarstva obrane više od 50 videosnimki, fotografija i drugih dokumenata povezanih s poznatim slučajevima UAP-a. Sastanci se održavaju iza zatvorenih vrata, no Loeb je najavio da će javnost redovito izvještavati o radu vijeća i uspostaviti internetsku stranicu na kojoj će objavljivati rezultate.

Trump skuplja bodove

Početkom godine Trump je naložio administraciji veću transparentnost u vezi s pitanjima NLO-a i mogućeg izvanzemaljskog života. Dosad je Pentagon objavio nekoliko skupina dokumenata (koji su redom već neko vrijeme javni i ne donose nikakve nove informacije).

Trumpova odluka dovela je do osnivanja Odbora za upravljanje UAP-om pod nadzorom Ureda ravnatelja nacionalne obavještajne službe. Ured navodi da rad tog tijela podupiru Loebov tim i nekoliko drugih savjetodavnih skupina.

Istodobno skupina zastupnika iz obje američke političke stranke traži dodatnu objavu informacija o UAP-u, a pojedini republikanci iznose tvrdnje da američka vlada skriva dokaze o susretima s izvanzemaljcima. S druge strane, All-domain Anomaly Resolution Office pri Pentagonu priopćio je da dosad nije pronašao nikakve dokaze o postojanju izvanzemaljskog života.

Astronom s karakterom

Prije nego što je postao poznat po teorijama o mogućem izvanzemaljskom podrijetlu pojedinih objekata, Loeb je izgradio znanstvenu karijeru kao kozmolog, objavio stotine znanstvenih radova o crnim rupama i nastanku galaksija te gotovo deset godina vodio Odsjek za astronomiju na Harvardu. Godine 2023. njegov je tim privukao pozornost nakon što je s dna Tihog oceana izvukao stotine metalnih kuglica na mjestu na kojem je 12 godina ranije pao meteor.

Loeb je ustvrdio da bi one mogle potjecati s udaljenog planeta ili predstavljati izvanzemaljsku tehnologiju dok su drugi znanstvenici ocijenili da je vjerojatnije riječ o vulkanskom materijalu ili pepelu ugljena.