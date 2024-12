Astro Bot i novi traileri ukrali show na ovogodišnjim Game Awardsima. Probrali smo najzanimljivije

Uz trijumf nove Sonyjeve maskote, ovogodišnja dodjela Game Awards donijela je nekoliko vrlo uzbudljivih najava

Game Awards 2024 je iza nas, uz lavinu foršpana što najavljuju igre koje ćemo, nadamo se, igrati iduće godine. Najveći pobjednik je, bez ikakve diskusije, ove godine bio Sonyjev platformer Astro Bot te je potukao Balatro, Black Myth: Wukonga i (što nije iznenađenje) ekspanziju za Elden Ring. Simpatična hodajuća reklama za brend PlayStation ugrabila je hrpu titula, uključujući onu za igru godine, najbolju akcijsku ili avanturističku igru te najbolju obiteljsku igru. Nagrade za najbolji narativ i najbolju umjetničku režiju pripale su igri Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega), a ona je također odnijela pobjedu u kategoriji za najbolji RPG. Najbolju glazbu i soundtrack donio nam je Final Fantasy 7 Rebirth (Square Enix) dok je Senua's Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory/Xbox Game Studios) briljirao u kategorijama za najbolji zvuk i najbolju izvedbu, zahvaljujući Melini Juergens. Priznanje za inovaciju u pristupačnosti otišlo je igri Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft) dok je nagrada za društveni utjecaj pripala naslovu Neva (Nomada Studio/Devolver). Nagrade pak za najbolju ongoing igru i najbolji multiplayer pripale su Helldiversima 2 (Arrowhead Game Studios/SIE), a naslov s najboljom podrškom zajednice je Baldur’s Gate 3 (Larian Studios). U indie kategorijama je Balatro (LocalThunk) osvojio čak tri nagrade: za najbolju nezavisnu igru, najbolji debitantski indie i najbolju mobilnu igru. U VR/AR kategoriji najbolji je bio Batman: Arkham Shadow (Camouflaj/Oculus Studios). Ostali dobitnici: najbolja akcijska igra: Black Myth: Wukong (Game Science)

najbolja simulacija/strategija: Frostpunk 2 (11 Bit Studios)

najbolji sportski/racing naslov: EA Sports FC 25 (EA Sports)

najbolja borilačka igra: Tekken 8 (Bandai Namco). Za adaptaciju je nagradu odnijela serija Fallout (Bethesda/Kilter Films/Amazon MGM Studios), a najiščekivanija igra je, bez iznenađenja, Grand Theft Auto 6 (Rockstar Games). Kreator sadržaja godine je CaseOh, a najbolja esport igra ponovno je League of Legends (Riot Games).

Foršpani koji se pamte Međutim ono što nas je najviše oduševilo na dodjeli nagrada bili su foršpani. Premda mnogi predstavnici mlađe generacije neće znati što su to Turok ili Okami, pojava ovih imena u njima oduševila je poznavatelje gejming scene u ranim dvijetisućitima. Ninja Gaiden Ragebound

Ninja Gaiden vraća se s Ninja Gaiden Ragebound, a razvija ga The Game Kitchen, studio najpoznatiji po Blasphemousu u partnerstvu s Dotemuom, izdavačem Streets of Ragea 4. Ragebound izgleda kao da prati 2D pikselastu estetiku Blasphemousa te stvara okretnu i dinamičku akcijsku igru koju ćemo zaigrati idućeg ljeta. Slay The Spire 2

Najnoviji foršpan za Slay the Spire 2 donosi izvrstan uvid u mehanike i brojne divote koje čekaju ljubitelje ikoničkog deck buildera. Dobra vijest je i to da igra dolazi u rani pristup iduće godine. Dave The Diver: In The Jungle

Premda foršpan ne govori puno, vrlo je izvjesno da podeblji ronilac u novoj avanturi odlazi u džunglu. Trenutno nije poznato radi li se o posve novoj igri ili ekspanziji za postojeću, no jedno je sigurno - dolazi u drugom dijelu iduće godine. Kyora

Kyora je najnovija igra Crypt Keepera. Radi se o simulaciji kolonije smještenoj u proceduralno stvoren svijet uz podršku za kooperativnu igru s do osam igrača. Solasta 2

Solasta: Crown of the Magister, RPG igra temeljena na SRD pravilima za petu ediciju Dungeons and Drugonsa, doći će u rani pristup iduće godine. Demo stiže uskoro, a radnja se odvija desetljećima nakon prve igre u svijetu pod imenom Neokos. Witcher 4

Bilo je samo pitanje vremena u kojem će stići, a taj je tren očito došao. Četvrti nastavak ikoničkog RPG-a Witcher dobio je prvi animirani foršpan u kojem smo, među ostalim, otkrili tko će biti glavni junak. U 'četvorci' igrači uskaču u čizmice snalažljive Ciri naoružane svom silinom opasnih alata, uključujući srebrni mač i, čini se, magični lanac. Čak na kraju foršpana napravi ono kao u prvom traileru za Witcher 3 i kaže da lovi čudovišta. Haha, kako domišljato. Kad izlazi? Nitko ne zna, ali pretpostavljamo da će to vjerojatno biti prije kraja desetljeća. Elden Ring Nightreign

Premda je prije nekoliko tjedana demantirao rad na Elden Ringu 2, FromSoftware ipak je odlučio raditi još Elden Ringa. Ovaj put inspiraciju su dobili iz vjerojatno najgoreg mogućeg izvora. Samostojeća igra za više igrača kombinira elemente smanjujućih mapa s roguelike mehanikama i estetikom originalne igre. Premda i dalje izgleda impresivno, prolazi nas jeza od pomisli na to kakav ćemo užas iduće godine na kraju dobiti. Project Robot

Fumito Ueda, autor originalnog Icoa, Shadow of the Colossusa i The Last Guardiana, radi na novoj igri. U kratkom foršpanu vidjeli smo malog dječaka koji ulazi u velikog robota, uzlijeće s njegovom glavom, nakon čega udarni val izlupeta tijelo i ekran prekrije bijelom bojom. Igra, piše Eurogamer, trenutno nema puno ime, no i Project Robot nam je zasad dovoljno. Turok Origins

Saber Interactive predstavio je igru koja donosi puno nostalgije prema eri Nintenda 64 i lova na nakaradne niskopoligonske dinosaure. Turok Origins se i dalje bavi pucanjem po velikim gmazovima, no ovaj put bez smiješno kratkog dometa pogleda i s većim arsenalom maštovito osmišljenog oružja. Datum izlaska igre, doduše, još nije poznat. Onimusha: Way of the Sword

Onimusha se vraća. U vrlo kratkom foršpanu doznali smo relativno malo informacija osim one da će u ovom nastavku, ako je vjerovati naslovu, biti mačeva i putova. Datum izlaska zakazan je za 2026. Stage Fright

Nova igra autora Overcookeda izgleda kao kooperativna avantura s izvrsnom glasovnom glumom i temom koja, pored ideje paralelnih svjetova, još nije baš jasna. Datum izlaska još nije poznat. Stiže novi Okami

Premda foršpan za ovu igru nekim čudom uspijeva dati vjerojatno najmanje informacija o samoj igri od svih ostalih prikazanih na događaju, u ovom trenu razvoja to možda i nije bitno. Clover se, izgleda, vraća pod imenom Clovers i božicu sunca stavlja u novo ruho u prekrasnom slikarskom stilu. I da, foršpan smo gledali više puta samo zato što je lijep. Intergalactic: The Heretic Prophet

