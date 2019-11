Apple priprema iznenađenje u prosincu

Apple svake godine dijeli nagrade najboljim aplikacijama, ali dosad nisu organizirali događanje tijekom kojeg bi to učinili uživo. Ova će godina, čini se, ipak biti drukčija

Iako im to nije običaj, u Appleu će do kraja godine održati još jedno događanje. Planiraju u New Yorku (SAD) u ponedjeljak, 2. prosinca, odati počast omiljenim ovogodišnjim aplikacijama i igrama.