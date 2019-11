Unatoč porođajnim mukama, Disney pokrenuo svog ubojicu Netflixa i u samo sat vremena skupio 10 milijuna pretplatnika

Najpopularniji servis za emitiranje videosadržaja na zahtjev preko interneta i njegovih 160 milijuna pretplatnika dobili su ovih dana dosad najoštriju konkurenciju u novoj usluzi što ju je pokrenuo gigant industrije zabave koji je lani ostvario prihode od gotovo 70 milijardi dolara

O Disneyjevoj usluzi govorilo se mjesecima jer se radi o kompaniji koja gledateljima može ponuditi stvarno vrlo bogatu kolekciju omiljenih, kako starih tako i novih naslova. Od filmskog serijala ' Ratovi zvijezda' i poznatih dugometražnih crtića studija Pixar (Priča o igračkama, Izbavitelji), preko filmova vezanih uz stripovske junake kuće Marvel , do popularne crtane serije ' Simpsoni' , legendarnih Disneyjevih filmova iz prošlog stoljeća i kolekcije programa National Geographic .

Na društvenim mrežama tako se lako mogu naći kritike pretplatnika koji je nisu uspjeli pokrenuti na svojim uređajima, a tehnološki portali izvijestili su da je hakerima bilo potrebno tek nekoliko sati od lansiranja da bi uspjeli neovlašteno pristupiti i preuzeti tisuće pretplatničkih računa i ponuditi ih, po nižoj cijeni, na sivom tržištu. Prvi su dojmovi da je lansiranje usluge ipak prošlo koliko-toliko u redu, masovnih prekida usprkos visokom interesu izgleda nije bilo, a ionako je poznato to da je nakon pokretanja novog tehnološkog servisa potrebno neko vrijeme za uhodavanje.

Sve to, a očekuje se mnogo više, bit će dostupno pretplatnicima za sedam dolara mjesečno, što je, čini se, bila dobitna kombinacija za izniman interes koji je zavladao za uslugom. Prema nekim podacima objavljenim u medijima, u prvih 24 sata na Disney+ pretplatilo se čak 10 milijuna ljudi . No uvođenje nove usluge nije prošlo bez problema.

Disney+ tako je postao još jedna usluga emitiranja audiovizualnog sadržaja na zahtjev preko interneta na tržištu na kojem se već nalaze Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Hulu (koji je u također u većinskom vlasništvu korporacije Walt Disney) i drugi. S Disneyjem i ostalim najavljenim projektima – medijska kuća NBC za iduću godinu najavila je svoju uslugu Peacock, WarnerMedia će proširiti ponudu servisom HBO Max – konkurencija se opasno zaoštrila, a to je posebno važno za Netflix, dosadašnjeg kralja tržišta.

Analitičari komentiraju da šefovi Disneyja imaju vrlo agresivne ambicije za Disney+ te im on omogućava da se prvi put povežu s globalnim potrošačima. Navodno računaju sa 60 do 90 milijuna pretplatnika do 2024. godine. Za usporedbu, Netflix ih trenutno ima oko 160 milijuna. Veći broj korisnika i više iskustva na tom uskom dijelu tržišta prednost su na koju pak Netflix računa u borbi s Disneyjem, a i ostalim konkurentima.