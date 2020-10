Apple počistio Bose, Logitech i Sonos iz svojih trgovina, spremaju li se predstaviti nove slušalice?

Sporni su proizvodi bili u Appleovoj ponudi još sredinom rujna, moguće i nešto kasnije. Sad u ponudi u sklopu kategorije slušalica i zvučnika jabučari imaju samo svoje uređaje

Među proizvodima koje više nije moguće naći u njihovim trgovinama su i popularne Boseove slušalice s tehnologijom poništavanja buke koje bi gotovo sigurno izravno konkurirale slušalicama koje jabučari, kako se već dugo šuška, trebaju predstaviti do kraja godine (moguće već 13. listopada ).

Sporni su proizvodi bili u Appleovoj ponudi još sredinom rujna, moguće i nešto kasnije. Sad u ponudi u sklopu kategorije slušalica i zvučnika jabučari imaju samo svoje uređaje.

Kako piše Bloomberg, zaposlenici u Appleovim trgovinama dobili su uputu ukloniti ih i s polica. Bose i Logitech su potvrdili kako Apple više neće imati njihove proizvode u ponudi.

Nije to ni prvi put da su Boseovi uređaji uklonjeni iz Appleovih trgovina, iako se zadnji put to dogodilo na kratko. Ali, sad je to toj tvrtci veći problem jer više nema vlastite trgovine već se djelomično oslanjala na Appleove kao kanal prodaje.

Drugi Logitechovi proizvodi, poput tipkovnica i kamera, i dalje su dostupni u Appleovim trgovinama.