Apple nas je lagao: Znali su za ozbiljan problem s iPhoneom 6

Apple ima velike planove za ovu godinu, ali čini se kako će se morati počistiti nered oko pojedinih modela pametnih telefona koje već neko vrijeme prodaje

Testovi provedeni u Appleu pokazali su kako su iPhone 6 i 6 Plus višestruko skloniji savijanju nego što je to bio slučaj s njihovim prethodnicima. Točnije, iPhone je bio 3,3 puta, a veći 6 Plus čak 7,2 puta skloniji savijanju nego iPhone 5S. Oko tog propusta nastao je tzv. Bendgate jer su se iPhone 6 i 6 Plus savijali pod pritiskom boravka u džepu hlača.

U Appleu su sve dosad odbijali priznati kako problem postoji, tvrdeći kako su slučajevi savijanja iznimno rijetki. Čak su i bili pozvali novinare odabranih medija na upoznavanje s postupcima testiranja iPhonea.