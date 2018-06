Ove novosti oduševit će vlasnike iPhonea, ali razbjesniti Facebook

Apple je tijekom nedavno održanog WWDC-a jasno dao do znanja da mu je stalo do privatnosti korisnika, potiho optuživši Facebook i Google zbog njihove politike te pohvalivši se dobrom reputacijom koju održava i s javnošću i s vladom SAD-a

Blokiranje kolačića i fingerprintinga je dosta velika stvar, no to ne dolazi niti blizu značajki koja je protresla WWDC, a to su App Limits (ograničenja aplikacija). Ova nova značajka smišljena je da podrži ljude da manje čačkaju po društvenim mrežama dajući im jako dobar uvid u to koliko vremena provode švrljajući news feedom. App Limits čak može ograničiti dnevno korištenje aplikacija, gaseći ih kada pređete prethodno definirani limit.