Ovo je novi Mac Pro - računalo od 6.000 dolara

Apple je ne WWDC-u predstavio novo stolno računalo namijenjeno profesionalnom korištenju koje, očekivano, košta puno više nego što je itko pomislio. Prije nego što pitate - u cijenu nije uključen monitor

Unutrašnjost računala hlade tri velika ventilatora, kao i (kaže Apple) - velik broj odvoda za toplinu koji štite komponente.

Kad smo već kod komponenti, Apple obećava da ćemo u računalo moći ugrađivati vrlo moćni hardver - do 1.5 TB radne memorije, do Intel Xeon s 28 jezgri, 56 threadova i do četiri GPU-a koji koriste nešto što Apple naziva MPX Module. Ti moduli se mogu spojiti u glavne PCI slotove te primiti do 500 W snage iz nove Thunderbolt komponente koju je Apple dodao u samu matičnu ploču.