Aplikacija koja spaja zdrav život i dobru zabavu: Doznali smo kako funkcionira Bikademy

'Bike Student do ispita biciklira proizvoljno, ne mora ići redom, fotografira se na zadanoj lokaciji i na taj način polaže ispit. Kad položi sve ispite određenog Studija, dobiva nagradu ', kaže Herceg. Za Berlin tako imaju pripremljen 3D model Brandenburških vrata u koja je uklopljen bicikl.

Uz postojeće ispite u svih pet slavonskih županija, Bjelovaru, Istri, na Rabu, Bikademy sad otvara i dva nova Studija, u Zagrebu i Berlinu . U Zagrebu tako trebate položiti sedam ispita, odnosno lokacija: Trg Bana Josipa Jelačića, Maksimir, Jarun, Bundek, jezero Savicu, NSB i Mirogoj. Tko studira u Berlinu, treba položiti osam ispita od Televizijskog tornja do Brandenburških vrata i Checkpoint Charlieja.

'Slavonija se tek počela spominjati u turističkom smislu, a mi smo bili mišljenja kako se slabo promovira u svim marketinškim aktivnostima', prisjeća se Herceg koji je u to vrijeme organizirao biciklijadu Mali Pariz - Klakar .

'Mali Pariz je naselje u Slavonskom Brodu, a Klakar selo izvan Broda, čime se aludiralo na poznati reli Pariz - Dakar', kaže Herceg koji je s jedinim hrvatskim 3D Street Art umjetnikom Filipm Mrveljom osmislio i projekt 'Bike Adventures of Hlapich and Lima' i snimio dva filma biciklirajući kroz Italiju do Francuske.

Projekt je nekad bio poznat pod nazivom Bicikademija (eng. Bikademy). Imao je pet studija (pet slavonskih županija), a svaki Studij je imao nekoliko lokacija prirodne i kulturne baštine koji su predstavljali ispite.