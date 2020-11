S trona skinuo Despacito: Najgledaniji video svih vremena na YouTubeu je - pjesma za djecu

Nakon porasta od 181 posto Baby Shark je uspio s trona skinuti dosad nedodirljivi Despacito

Usporedbe radi, Ed Sheeran je sa Shape of you uhvatio manje od milijardu pregleda više (na 5,05 mlrd), Wiz Khalifa je sa See You Again zabilježio porast od 800 milijuna (na 4,7 mlrd), Uptown Funk i Gangam Style manje od 500 milijuna (na 3,99 odnosno 3,8 mlrd)...

Na petoj i šestoj poziciji su također pjesme namijenjene djeci: Masha and the Bear (4,4 mlrd) i Johny Johny Yes Papa (4,15 mlrd).