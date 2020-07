[FOTO/VIDEO] Ovaj čovjek vodi jedinstveni servis u srcu Zagreba u kojem možete besplatno popraviti bicikl, a otkrio nam je zašto se prema biciklisticama tamo ne ponašaju kavalirski

Već 11 godina u samom centru grada, jednom tjedno besplatno se mogu popraviti i servisirati mali, veliki, stari, novi, sportski, gradski, turistički bicikli. I ne samo to, ondje se može naučiti kako sam pomoći vlastitom biciklu, kako zakrpati gumu ili riješiti neki drugi problem te razmijeniti pokoju informaciju ili savjet s drugim bicikloljupcima. Riječ je o Biciklopopravljaoni, volonterskom biciklističkom servisu koji djeluje pod okriljem Zelene akcije, koji od njegovih početaka vodi Eugen Vuković

U zapadnoj i sjevernoj Europi odavno po skvotovima i društvenim centrima postoje komunalne radionice za popravljanje bicikala . Riječ je o spoju održivog prometa , reciklaže i ekonomije dijeljenja , a u Hrvatskoj od 2009. postoji Biciklopopravljaona . Sve je krenulo bez prevelikih očekivanja, kao eksperimentalna aktivnost, no odmah se pridružilo nekoliko volonterki i volontera, priča se zahuktala i sada već mnogi ljubitelji ljubitelja vožnje na biciklima - znaju za njih.

'Za nabavu osnovnog alata trebalo je u početku nekoliko tisuća kuna . Taj fond alata se kroz godine dopunjavao i obogaćivao. Važnija od alata bila je činjenica da je Zelena akcija osiguravala prostor vrlo pogodan za tu svrhu. Riječ je o prostorijama u kojima se nalazi i sama Zelena akcija i on se, osim za popravljanje bicikala, koristi i za različite druge aktivnosti, poput radionica samogradnje solarnih kolektora ili kućnih kompostera za građane, za izradu transparenata i rekvizita koji se koriste na prosvjednim akcijama, itd. Važna je bila i činjenica da je od samog početka jedan zaposlenik Zelene akcije mogao dio svog radnog vremena posvetiti koordinaciji projekta i radu s volonterima', priča nam.

'Nismo nikad imali problema s komercijalnim servisima, a koliko znamo niti oni s nama. Važno je naglasiti da je glavno pravilo Biciklopopravljaone to da korisnici, vlasnici bicikala, moraju u popravljanju svog bicikla sudjelovati sami, zajedno s našim volonterima. Ne dolazi u obzir da netko samo ostavi svoj bicikl kod nas i vrati se nakon što je popravak gotov. To je glavna razlika između nas i komercijalnih servisa i glavni razlog zašto će najveći broj ljudi svoj bicikl popraviti tamo, a ne kod nas. Osim toga, velik dio bicikala koji dolaze kod nas jesu vrlo stari i vrlo 'istrošeni' bicikli, popravak kojih bi u komercijalnom servisu vrlo vjerojatno koštao više od same vrijednosti bicikla, pogotovo s obzirom na broj radnih sati koje je potrebno uložiti da bi se takvi bicikli doveli u koliko toliko prihvatljivo stanje. Znamo čak i za slučajeve da su iz komercijalnih servisa vlasnike takvih bicikala upućivali u Biciklopopravljaonu, znajući da bi njihov popravak stajao više nego što bi oni bili spremni platiti', pojašnjava.

Poznati su i po tome što doniraju bicikle pomažući izbjeglicama, azilantima i ljudima slabijeg imovinskog statusa, te da su nakon poplava u Gunji donirane bicikle poslali tamošnjem stanovništvu.